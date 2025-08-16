Việt Nam là khách mời danh dự tại Tuần lễ sách ở Trung Quốc

Hai tác giả Việt là Vũ Thế Long và Đỗ Quang Tuấn Hoàng, cùng dịch giả Nguyễn Lệ Chi đã có các bài trình bày về văn hóa Việt tại Tuần lễ sách diễn ra ở TP Quảng Châu, Trung Quốc.

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi (đại diện Công ty Cổ phần Văn hóa Chi) mới đây đã đưa hai tác giả Việt là Vũ Thế Long và tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng sang phối hợp tổ chức Nhà triển lãm Việt Nam và tham dự nhiều hoạt động tại Tuần lễ Sách Phương Nam 2025, diễn ra vào 15-19/8/2025 tại TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đây cũng lần thứ 4 bà Nguyễn Lệ Chi đưa tác giả, nhà văn Việt sang Trung Quốc giao lưu trong 2 năm qua. Nhóm tác giả được độc giả Trung Quốc đón nhận nồng nhiệt trong các chuyến giao lưu lần trước.

Tại Tuần lễ sách Phương Nam lần này, dịch giả Nguyễn Lệ Chi, tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng (tác giả cuốn Vắt qua những ngàn mây) và tác giả Vũ Thế Long (tác giả cuốn Người Hà Nội, chuyện ăn chuyện uống một thời) sẽ có các bài nói chuyện, chia sẻ về sách và văn hóa Việt, giao lưu - đối thoại trên sân khấu cùng nhiều chuyên gia, tác giả Trung Quốc và các nước khác.

Từ trái sang phải: tác giả Vũ Thế Long, dịch giả Nguyễn Lệ Chi, tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng. Ảnh: Chibooks.

Theo đó, tác giả Vũ Thế Long sẽ có bài trình bày về cuốn sách Người Hà Nội, chuyện ăn chuyện uống một thời, giới thiệu về ẩm thực Việt như bánh mỳ Pháp, nem rán, cafe phin Việt Nam…

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi sẽ trình bày bài nói về Nhìn lại 10 năm văn học Trung Quốc tại Việt Nam, chia sẻ về các dự án xuất bản sách văn hóa Việt sang Trung Quốc. Tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng sẽ có bài trình bày về cuốn sách Vắt qua những ngàn mây và chia sẻ về văn hóa bản địa Việt Nam.

“Tôi kỳ vọng những hoạt động giao lưu văn hóa thế này sẽ là cầu nối thiết thực giúp cho độc giả hai nước thêm hiểu và chia sẻ lẫn nhau, thêm yêu thích văn hóa của nhau. Sắp tới công ty Cổ phần Văn hóa Chi sẽ có nhiều dự án hợp tác xuất bản với các nhà xuất bản tại Quảng Châu, cùng nỗ lực xuất bản nhiều đầu sách hay phục vụ độc giả hai nước”, dịch giả Nguyễn Lệ Chi cho biết.

Việt Nam là khách mời danh dự tại Tuần lễ Sách

Nhằm kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Trung Quốc, Công ty Cổ phần Văn hóa Chi đã phối hợp với Ban tổ chức, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Quảng Châu và các đơn vị khác như Café Trung Nguyên, cùng tham gia tổ chức Nhà triển lãm Việt Nam tại tuần lễ Sách phương Nam năm 2025, tổ chức tại khu B, Khu Phức hợp Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc.

Tuần lễ sách có chủ đề chính là Vịnh giàu sách, Đọc thế giới, Chia sẻ tương lai.

Việt Nam là quốc gia khách mời danh dự năm nay và Nhà Triển lãm Việt Nam cũng là khu vực chính của Tuần lễ sách này. Nhà triển lãm Việt Nam sẽ trưng bày hơn 100 ấn phẩm tiếng Việt xuất sắc, bao gồm các tác phẩm văn học của các tác giả Việt Nam, bản dịch tiếng Việt của văn học Trung Quốc, và các nghiên cứu về Việt Nam của các học giả về văn hóa và lịch sử từ nhiều quốc gia. Nhiều đầu sách xuất sắc trong số này lần đầu tiên được giới thiệu đến độc giả tỉnh Quảng Đông.

Một khu trưng bày tại Nhà triển lãm Việt Nam. Ảnh: Chibooks.

9 hoạt động giao lưu văn hóa sẽ được tổ chức tại Nhà triển lãm Việt Nam, trong đó đáng chú ý là buổi nói chuyện về chủ đề Đồng chí Hồ Chí Minh tại Quảng Châu của các học giả nổi tiếng chuyên nghiên cứu về Bác Hồ.

Ngoài ra Nhà triển lãm Việt Nam còn phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông triển lãm ảnh Đồng chí Hồ Chí Minh tại Quảng Châu, phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu triển khai triển lãm phim ngắn Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Nhà triển lãm Việt Nam còn có khu vực triển lãm văn hóa và du lịch Việt Nam đặc biệt, trưng bày nghệ thuật Việt Nam, trình diễn trang phục áo dài truyền thống và thông tin văn hóa, du lịch mới nhất.