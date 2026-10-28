Muốn thành triệu phú hãy tránh 6 điều này

Theo triệu phú tự thân Michael Gregory, kiếm tiền chỉ khó khi bạn tự khiến điều đó phức tạp. Ảnh: Nadin sh/Pexels.

Không dùng mạng xã hội trước khi về hưu, không gọi đồ ăn ngoài và không mua đồ không thực sự cần thiết... là những điều triệu phú tự thân Michael Gregory đúc kết và chia sẻ.

Michael Gregory - nhà phân tích tài chính người Mỹ được cấp chứng chỉ quốc tế (CFA), có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính - chia sẻ trên Medium rằng kiếm tiền chỉ khó khi bạn tự khiến điều đó phức tạp. Phần lớn mọi người chạy theo trào lưu, nghe lời khuyên sai và phí thời gian vào những việc không tạo ra tài sản.

Gregory trở thành triệu phú tự thân ở tuổi 38 và chọn nghỉ hưu sớm. Ông chỉ tập trung vào những gì hiệu quả: không chạy theo cơn sốt, không đánh cược vào khoản đầu tư rủi ro, bỏ ngoài tai sự bàn tán... Với ông, giàu có không chỉ là bản thân làm gì, mà còn là cần tránh điều gì.

Dưới đây là những điều Gregory không làm để sớm đạt được mục tiêu cá nhân.

Giao dịch quyền chọn

Giao dịch quyền chọn là hợp đồng cho người mua quyền mua hoặc bán một tài sản, thường là cổ phiếu, ở mức giá định trước trong một thời hạn nhất định.

Nhiều người coi đó là tấm vé vàng, nhưng nó chỉ là cách đầu tư quá phức tạp. Michael Gregory hiểu rõ chúng nhưng không lựa chọn vì cho rằng rủi ro không tương xứng với lợi nhuận tiềm năng. Theo ông, phần lớn người chơi quyền chọn đang đặt những canh bạc đắt đỏ mà họ không hiểu hết.

Theo triệu phú tự thân Michael Gregory, không chạy theo cơn sốt, không đánh cược vào khoản đầu tư rủi ro, bỏ ngoài tai sự bàn tán... là những yếu tố giúp ông thành công sớm. Ảnh minh họa: Andrea Piacquadio/ Pexels.

Đầu cơ tiền mã hóa

Michael Gregory không đầu cơ. Ông không phản đối tiền mã hóa, nhưng phản đối việc chạy theo những lời thổi phồng về nó. Giá trị của tiền mã hóa thường được thúc đẩy bởi sự kỳ vọng và niềm tin, thay vì dòng tiền hay tài sản cơ bản. Với ông, đó không phải là đầu tư.

Khi một khoản đầu tư đòi hỏi niềm tin mù quáng thay vì những nền tảng vững chắc, Gregory sẽ rút lui. Nếu tiền mã hóa trở nên ổn định hơn, được quản lý chặt chẽ và chứng minh được giá trị thực sự trong dài hạn, nam triệu phú cho biết có thể cân nhắc.

Lướt sóng chứng khoán trong ngày

"Nếu day trading là con đường thật sự dẫn đến giàu có, tôi đã làm rồi", Gregory khẳng định.

Theo ông, phần lớn người chơi thua lỗ, không phải vì họ không có kiến thức mà vì họ đấu với các tổ chức có giá trị tỷ đô, có công nghệ tốt hơn, tốc độ nhanh hơn và cả đội ngũ hùng mạnh. Thị trường không phải sòng bạc nơi bạn thắng được nhà cái.

Giàu có không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn là giữ lại được bao nhiêu. Ảnh: Nick Mayer/Pexels.

Cá cược

Những trò cá cược cũng tương tự giao dịch trong ngày, nhưng xác suất có lợi cho người chơi còn thấp hơn. Dù là mua vé số hay cá cược thể thao, Gregory cho biết ông không bao giờ đụng tới.

Bởi ông làm việc trong ngành dịch vụ tài chính đủ lâu để hiểu rằng nhiều người tin mình có thể đánh bại hệ thống. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Vay thế chấp mua nhà trong 30 năm

Michael Gregory cho biết nhiều người thích các khoản vay mua nhà thời hạn 30 năm, nhưng ông thì không. Theo cách tính của ông, tổng tiền lãi của khoản vay 30 năm có thể cao hơn nhiều so với khoản vay 15 năm. Đó là một khoản tiền chênh lệch khổng lồ mà bạn phải trả thêm cho ngân hàng.

Trong nhiều trường hợp, người mua nhà nên cân nhắc khoản vay 15 năm. Bạn sẽ trả hết nợ nhanh hơn, tích lũy sớm hơn và không phải mang gánh nặng nợ nần suốt nhiều thập kỷ.

Nhiều người cho rằng họ không đủ khả năng trả khoản vay có kỳ hạn ngắn vì số tiền thanh toán mỗi tháng cao hơn. Nhưng theo ông, vấn đề nằm ở chỗ họ mua căn nhà vượt quá khả năng tài chính của mình.

Một căn nhà nhỏ hơn với khoản vay 15 năm có thể giúp bạn tiến xa hơn về tài chính so với một căn nhà lớn khiến bạn mắc kẹt trong nợ nần phần lớn cuộc đời.

Trả trước 20% giá trị căn nhà

Nhiều người nghĩ rằng phải trả trước 20% giá trị căn nhà mới có thể mua được nhà. Điều đó không hoàn toàn đúng. Gregory từng mua nhà mà không cần bỏ tiền trả trước.

Khoản trả trước 20% chủ yếu giúp bảo vệ bên cho vay, chứ không phải người vay. Ngân hàng muốn đảm bảo khả năng thu hồi tiền ngay cả khi người vay mất khả năng thanh toán. Đó là lợi ích của họ.

Có những cách sử dụng tiền mặt thông minh hơn so với việc dồn một khoản lớn vào tiền trả trước khi mua nhà. Nếu biết cách cấu trúc giao dịch hợp lý, bạn vẫn có thể tham gia thị trường bất động sản mà không phải rút cạn tiền tiết kiệm.

Bên cạnh đó những yếu tố nhà triệu phú tự thân này tránh làm gồm: tránh bảo hiểm khoản vay mua nhà bằng mọi giá; nghe lời khuyên mua bán cổ phiếu một cách mù quáng; chi tiền cho những thứ không khiến bản thân hạnh phúc; sử dụng mạng xã hội trước khi nghỉ hưu; không dùng những tài khoản hưu trí không hợp lý; đặt đồ ăn qua ứng dụng; lãng phí thực phẩm; than phiền về giá nhà.

Theo Gregory, giàu có không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn là giữ lại được bao nhiêu. Mọi người luôn có thể tìm ra lý do để không hành động. Về lâu dài, những người biết gạt bỏ những lời bàn tán và đưa ra quyết định sáng suốt mới có cơ hội đạt được kết quả tốt hơn.

Tinh thần này cũng có điểm tương đồng với Nghĩ giàu và làm giàu của Napoleon Hill. Cuốn sách nhấn mạnh vai trò của mục tiêu rõ ràng, kế hoạch hành động và sự kiên trì trên hành trình xây dựng sự giàu có. Thay vì chỉ mơ về một cuộc sống sung túc, mỗi người cần xác định điều mình muốn đạt được, chủ động tìm cách thực hiện và duy trì kỷ luật trước những cám dỗ nhất thời.

Tác giả / Tác phẩm Nghĩ giàu và làm giàu (Think and Grow Rich)

Từ góc nhìn đó, việc không chạy theo cơn sốt đầu tư, hạn chế mua sắm không cần thiết hay ngừng lãng phí thời gian trên mạng xã hội không đơn thuần là những lựa chọn tiết kiệm. Chúng còn thể hiện khả năng ưu tiên mục tiêu dài hạn thay vì những thỏa mãn tức thời. Giàu có không nhất thiết bắt đầu từ một khoản đầu tư lớn hay cơ hội đổi đời hiếm có, mà có thể được xây dựng qua những quyết định nhỏ, nhất quán và có chủ đích mỗi ngày.

Giàu có không chỉ đến từ việc đưa ra những quyết định đúng đắn, mà còn đòi hỏi bạn phải loại bỏ những điều vô ích. Nhiều người thích khiến chuyện tiền bạc trở nên phức tạp, chạy theo những xu hướng được thổi phồng và làm theo những lời khuyên thiếu căn cứ.

Michael Gregory xây dựng thành công tài chính bằng cách phớt lờ những thông tin gây nhiễu và kiên trì với những phương pháp thực sự hiệu quả. Đầu tư thông minh, chi tiêu có kỷ luật và tránh những cái bẫy tài chính có thể tạo nên khác biệt lớn.