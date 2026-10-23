Triệu phú vẫn ở nhà thuê

Là một triệu phú và người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính, Haley Sacks nói rằng "rất tự hào vì vẫn thuê nhà".

Haley Sacks, thường được biết đến với biệt danh Mrs. Dow Jones (Bà Dow Jones), là một người phụ nữ có quyền lực trong lĩnh vực tài chính. Bà rất muốn sở hữu một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố New York (Mỹ) khi lập gia đình, tự trang hoàng từng chi tiết, nhưng cũng hiểu rằng giấc mơ ấy sẽ rất tốn kém.

Sacks, nhà sáng tạo nội dung thuộc thế hệ Millennials với 2 triệu người theo dõi, đang thách thức những quy tắc về tiền bạc mà thế hệ trẻ được nghe từ cha mẹ và ông bà của họ từ lâu.

"Tôi là triệu phú, và tôi tự hào vì mình vẫn thuê nhà", Sacks nói với Ellie Austin của tạp chí Fortune trên chương trình "Fortune Daily".

Bà cho rằng việc mua nhà nên là một lựa chọn lối sống, chứ không phải là thước đo xem một người đã thành công về mặt tài chính hay chưa.

"Chúng ta vẫn giữ quan niệm rằng trưởng thành là khi sở hữu một ngôi nhà. Nhưng điều đó cần phải được xem xét lại, bởi vì nhiều người trong chúng ta sẽ không bao giờ sở hữu một ngôi nhà", Sacks nói.

Ngôi nhà là một sự lựa chọn lối sống

Mặc dù là triệu phú, Sacks cho biết bà vẫn muốn đạt được một cột mốc nhất định trong các khoản đầu tư trước khi mua bất động sản. Bà không coi việc sở hữu nhà là một tài sản.

"Tôi chỉ mua nhà để thể hiện phong cách sống, chứ không bao giờ mua để đầu tư", bà nói.

Sacks là tác giả cuốn sách Future Rich Person (tạm dịch: Người giàu tương lai). Theo bà, số tiền dự định dùng để trả tiền đặt cọc mua nhà nên được dùng làm "khoản tiết kiệm" để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bà cho rằng đầu tư số tiền đó vào thị trường chứng khoán là một hướng đi khác, nhưng cũng thừa nhận mọi người cần tính toán chi phí nhà ở tại địa phương tùy thuộc vào nơi họ sinh sống.

Là triệu phú nhưng Sacks nói rằng rất tự hào vì vẫn ở nhà thuê. Ảnh: Lean In.

Nữ triệu phú không coi ngôi nhà là một tài sản vì phải bỏ ra nhiều tiền hơn cả giá bán để biến nó thành tài sản cá nhân: từ màu sơn đến tay nắm cửa. "Tôi biết rằng đó sẽ là một cái bẫy tiền bạc", Sacks nói.

Sacks thừa nhận rằng con đường xây dựng sự nghiệp của mình có sự hỗ trợ từ gia đình. Sau khi mất việc vào năm 2018, bà làm công việc viết lách tự do thông qua các mối quan hệ trong giới truyền thông và trả tiền thuê nhà nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ.

Nền kinh tế đang khiến cột mốc mua nhà ngày càng trở nên xa vời. Một số người trẻ thích nghi bằng cách mua nhà cũ cần sửa chữa, gom góp nhiều nguồn thu nhập, thậm chí trì hoãn hôn nhân và con cái. Tất cả để hiện thực hóa "giấc mơ Mỹ" - ngay cả khi nó khác với những gì cha mẹ họ từng hình dung.

"Họ không chỉ trì hoãn những cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Họ đang chọn một con đường khác", Susan Wachter, giáo sư bất động sản và tài chính tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, từng nói với Fortune.

Thước đo thành công nên được xem lại

Khoảng cách giữa chi phí nhà ở và thu nhập đã ngày càng gia tăng trong nhiều năm.

Từ năm 2019 đến 2024, giá trị nhà ở trung bình tại Mỹ đã tăng 30% sau khi điều chỉnh lạm phát, trong khi thu nhập trung bình của các hộ gia đình do người dưới 40 tuổi đứng đầu chỉ tăng 9% sau khi điều chỉnh lạm phát, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew.

Nữ triệu phú cho rằng giới trẻ nên nhìn nhận lại thước đo về thành công. Ảnh: Daniel Randall.

Đến tháng 9/2026, một hộ gia đình cần kiếm được khoảng 121.500 USD /năm để đủ khả năng mua một căn nhà thông thường, so với khoảng 77.300 USD cho một căn nhà thuê thông thường, theo Zillow.

Sacks lo ngại về những gì sẽ xảy ra khi mọi người cảm thấy cuộc sống mà họ mong muốn đang dần tuột khỏi tầm tay. Một trong những kênh mà giới trẻ đang tìm cách tích lũy tài sản là đặt cược vào thị trường dự đoán (prediction markets), điều mà bà chỉ trích là chiêu trò tiếp thị.

"Khi giấc mơ Mỹ đang thực sự thay đổi, mọi người đang rất khao khát tìm cách kiếm tiền và thăng tiến", bà nói.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Northwestern và Đại học Chicago cho thấy khi việc sở hữu nhà trở nên khó khăn, một số gia đình có thể chuyển sang các khoản đầu tư rủi ro như tiền điện tử như một giải pháp cuối cùng để tích lũy tài sản, Fortune đưa tin.

Sacks hy vọng người trẻ Mỹ sẽ nhìn nhận lại về áp lực phải theo kịp người khác, và trả lời câu hỏi liệu việc sở hữu một ngôi nhà có nên là thước đo thành công về tài chính hay không.