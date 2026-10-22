Bạn có đang mắc kẹt trong vòng lặp?

Những công việc lặp đi lặp lại dễ khiến ta mệt mỏi, mất động lực. Nhưng khi nhìn thấy ý nghĩa lớn hơn đằng sau điều tưởng chừng nhàm chán, ta có thể tìm lại động lực.

Khi công việc trở thành vòng lặp, hãy thử thay đổi cách bạn bước vào nó. Ảnh: Cottonbro Studio/Pexels.

Có rất ít niềm vui trong cuộc sống nếu ta không thể vượt qua cánh đồng của sự bất định: như Virginia Woolf đã viết, một phần của “vẻ đẹp thế giới” chính là nó “có hai lưỡi, một lưỡi là tiếng cười, một lưỡi là nỗi đau, xé toạc trái tim. Tiếng cười của sự an toàn thường theo sau nỗi đau của sự nghi hoặc.

Và một số mối nghi ngờ chẳng bao lâu cũng tự giải quyết. Lúc đó tôi không biết rằng, chỉ vài tháng sau khi trở về từ Florida, một buổi chiều tôi nhận ra kỳ kinh nguyệt của mình đến hơi muộn. Trong vài phút, tôi đã nhìn chằm chằm vào một dấu cộng màu xanh nhỏ. Đứa con mà tôi từng thề sẽ không bao giờ có lại bất ngờ xuất hiện - vào một ngày trong những năm ba mươi của tôi, thực ra lại đúng lúc thuận tiện nhất cho tôi. Run rẩy, tôi gọi Rich ở dưới tầng hầm, và anh chạy lên ôm tôi thật chặt. “Em sẽ là một người mẹ tuyệt vời,” anh nói.

Việc mang thai ngay lập tức tái lập trình bộ não của bạn, để ưu tiên bất cứ điều gì có thể giúp cuộc sống của con bạn tốt hơn dù chỉ 1%. Tôi cảm thấy mình được trao một trách nhiệm to lớn đến khó tin, như thể mỗi bước tôi đi là đang mang theo trái banh hạt nhân bên người. Trong vòng vài tháng, Rich và tôi kết hôn. Tôi đã giảm lượng caffeine tiêu thụ từ mức “đáng lo ngại” xuống gần như “không còn.” Tôi hình thành những quan điểm mạnh mẽ và không thể lay chuyển về lợi ích tương đối của ghế an toàn trên xe cho trẻ em. Tôi làm tất cả những gì có thể để giảm căng thẳng và lo âu, mà trong thai kỳ, chủ yếu chỉ giới hạn ở “đi dạo.” Tôi cảm thấy như bản thân mình, và tính cách của mình, phải đủ tốt cho cả mẹ lẫn con.

Trong khoảng thời gian bất định đó, tôi nhớ lại một điều mà Angela Duckworth, tác giả cuốn Sự kiên trì đã từng nhắc đến về việc cần làm gì khi động lực của bạn bị suy giảm. Nếu cảm thấy miễn cưỡng khi phải đảm nhận một công việc nhàm chán cần thiết nào đó - chẳng hạn như đi tìm nhà - bạn có thể cố gắng xem nó như một phần của một mục tiêu lớn hơn, ý nghĩa hơn trong cuộc sống. (Điều này cũng tương tự như lý thuyết những “dự án cá nhân” sẽ tạo động lực mạnh mẽ).

Duckworth nói với tôi rằng bà thường dùng chiến lược này để thúc đẩy bản thân chỉnh sửa lại các trang thuyết trình, một công việc bà thấy nhàm chán cho đến khi tự nhắc nhở rằng nó gắn liền với dự án lớn hơn của bà - dạy mọi người về tâm lý học. “Khi tôi chỉnh sửa trang thuyết trình này, tôi đang trở thành một giáo viên tốt hơn. Khi tôi trở thành một giáo viên tốt hơn, tôi đang nâng cao hiểu biết tâm lý học,” bà nói với tôi.

Trong trường hợp của tôi, điều này có thể mang nghĩa là việc nhận ra sự vất vả của quá trình tìm nhà thực ra gắn với mục tiêu cao hơn, được sống trong một ngôi nhà mới và bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Tôi đã thay đổi tính cách của mình để có thể sống tốt hơn. Khi cuối cùng cũng sang được bên kia, tôi cảm thấy như mình đã trở thành một con người khác.