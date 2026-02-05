Mục tiêu đến 2030 90% cơ sở giáo dục có nước uống đạt chuẩn

Trong thời gian tới, chương trình Sức khoẻ học đường của Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu 80% cơ sở giáo dục có đủ nhà vệ sinh.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khi thảo luận về việc xây dựng chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, cho biết học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số. Trong bối cảnh mới, chương trình Sức khỏe học đường được xây dựng với phạm vi và đối tượng mở rộng hơn, đặt ra nhiều yêu cầu và vấn đề phức tạp cần được quan tâm.

Do đó, chương trình giai đoạn 2026-2035 sẽ được thực hiện với quy mô cấp quốc gia, được triển khai tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình tập trung vào các nội dung chính như bảo đảm nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trường học; vệ sinh trường học, nước sạch, vệ sinh môi trường; tăng cường dinh dưỡng hợp lý, an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn trường học; tư vấn và truyền thông, giáo dục sức khỏe; chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe học đường.

Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Nguyễn Nho Huy thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: Moet.

Thông tin về định hướng chương trình, ông Nguyễn Nho Huy, Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, cho biết chương trình được chia thành hai giai đoạn là 2026-2030 và 2031-2035.

Ở giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác y tế trường học, trong đó 100% trường học bố trí nhân viên y tế trường học (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm), 100% nhân viên làm công tác này được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sơ cứu ban đầu theo quy định.

Chương trình cũng chú trọng tăng cường tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng học đường, bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý cho bữa ăn học đường.

Theo đó, ngành giáo dục sẽ phấn đấu 100% cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục về dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia cho học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, chương trình hướng đến bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn trường học với mục tiêu 90% cơ sở giáo dục có đủ nước uống, nước sinh hoạt đạt chuẩn; 80% cơ sở giáo dục có đủ nhà vệ sinh và bảo đảm điều kiện hợp vệ sinh.

Các mục tiêu về truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh, tật học đường, cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe học sinh, sinh viên cũng được đặt ra.

Đến giai đoạn 2031-2035, chương trình tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác y tế trường học, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh, sinh viên nhằm bảo đảm chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Mục tiêu đặt ra là tối thiểu 80% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề có nhân viên y tế trường học chuyên trách, trình độ từ trung cấp y tế trở lên. Cùng với đó, bộ đặt mục tiêu tối thiểu 95% cơ sở giáo dục có đủ nhà vệ sinh đạt chuẩn vệ sinh.