Mức giá điên rồ để sở hữu Vitinha

PSG đã nhanh chóng “khóa chặt” Vitinha bằng mức giá giải phóng hợp đồng lên tới 130 triệu euro.

PSG ra giá cao ngất ngưởng cho trụ cột.

Theo AS, ban lãnh đạo đội bóng thủ đô nước Pháp khẳng định Vitinha không phải là cầu thủ để bán và chỉ chấp nhận đàm phán nếu điều khoản này được kích hoạt. Anh còn hợp đồng đến năm 2029, điều càng củng cố lập trường cứng rắn của PSG.

Vitinha đang nổi lên như một trong những ngôi sao sáng giá nhất châu Âu trong vài năm trở lại đây. Ở tuổi 25, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Luis Enrique, đồng thời lọt vào tầm ngắm của hai ông lớn Real Madrid và Liverpool.

Nếu Vitinha chọn Real, anh sẽ trở thành tân binh đắt nhất lịch sử Bernabeu. Nếu chọn Liverpool, cầu thủ sinh năm 2000 sẽ ghi vượt qua Florian Wirtz (125 triệu euro) để trở thành tiền vệ có mức phí chuyển nhượng cao nhất của sân Anfield.

Dưới thời Luis Enrique, Vitinha đã chứng minh giá trị của mình với khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, xử lý bóng thông minh và năng lực thoát pressing xuất sắc. Anh là một trong những nhân tố quan trọng giúp PSG giành cú ăn 5 lịch sử mùa vừa qua.

Về phía Real Madrid, đội bóng Hoàng gia đang trong quá trình tái thiết hàng tiền vệ sau khi chia tay nhiều trụ cột. Họ xem Vitinha là mảnh ghép lý tưởng trong kế hoạch dài hạn của Xabi Alonso. Trong khi đó, Liverpool cũng coi tiền vệ người Bồ Đào Nha là mục tiêu ưu tiên nhằm tăng cường khả năng kiểm soát và sáng tạo ở khu trung tuyến.