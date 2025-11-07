Mức giá bán Vinicius đắt kỷ lục

Tương lai của Vinícius Junior tại Real Madrid đang trở thành chủ đề nóng khi mối quan hệ giữa anh và HLV Xabi Alonso được cho là rạn nứt nghiêm trọng.

Real Madrid rao bán Vinicius. Ảnh: Reuters.

El Chiringuito cho biết đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã ấn định mức giá tối thiểu 150 triệu euro cho bất kỳ CLB nào muốn sở hữu Vinícius. Đây là con số phá tan mọi kỷ lục bán cầu thủ trước đó trong lịch sử Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu không có ý định bán rẻ ngôi sao từng góp công lớn giúp CLB vô địch La Liga và Champions League.

Thực tế, ban lãnh đạo vẫn muốn giữ chân Vinícius – cầu thủ được xem là biểu tượng mới của đội sau thời Karim Benzema. Tuy nhiên, sự bế tắc trong đàm phán, cùng thái độ chán nản của ngôi sao sinh năm 2000, khiến tình hình trở nên khó lường.

Theo El Pais, Vinicius cảm thấy không hài lòng với triết lý bóng đá mà HLV Alonso đang áp dụng. Cầu thủ người Brazil cho rằng lối chơi hiện tại làm giảm đáng kể sự tự do sáng tạo của anh trên sân, khiến hiệu suất ghi bàn và kiến tạo sụt giảm rõ rệt.

Một số nguồn tin nội bộ còn tiết lộ, mối quan hệ giữa hai người đã “không thể hàn gắn” và việc chia tay chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nguồn gốc của xung đột giữa HLV Alonso và Vinicius âm ỉ từ mùa hè. ESPN và Cadena SER tiết lộ căng thẳng bùng nổ ngay từ bán kết FIFA Club World Cup hồi tháng 7/2025, khi Alonso dự định đẩy Vinicius lên ghế dự bị trong trận gặp PSG.

Nếu không có bước ngoặt trong những tuần tới, nhiều khả năng Real Madrid sẽ lắng nghe các lời đề nghị, đặc biệt là từ Saudi Pro League.

Yamal chọc tức dàn sao Real Madrid Đêm 26/10, Lamine Yamal được nhìn thấy lời qua tiếng lại với dàn sao Real Madrid trong thất bại 1-2 của Barcelona ở trận El Clasico.