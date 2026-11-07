Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mức độ nghiêm trọng trong chấn thương của Baleba

  • Thứ bảy, 7/11/2026 05:20 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Tiền vệ Carlos Baleba sẽ vắng mặt trong phần còn lại của tháng 11, buộc HLV Michael Carrick phải tính toán lại nhân sự ở tuyến giữa Manchester United.

Baleba dính chấn thương trong trận thắng AS Roma. Ảnh: Reuters.

Manchester United nhận tin không vui sau chiến thắng 3-2 trước Roma tại Champions League hôm 4/11. Carlos Baleba dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ thi đấu trong vài tuần. Theo xác nhận của HLV Michael Carrick, tiền vệ này khó có thể trở lại trước tháng 12.

Baleba gặp vấn đề ngay đầu hiệp hai trận đấu với Roma, cầu thủ người Cameroon tỏ ra đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu. Kết quả kiểm tra ban đầu khiến MU đối mặt nguy cơ mất một nhân tố quan trọng trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

“Chúng tôi chưa biết chính xác thời điểm Baleba trở lại, nhưng cậu ấy sẽ phải nghỉ trong vài tuần. Cậu ấy chắc chắn không thể bình phục trong kỳ nghỉ quốc tế. Thời gian nghỉ sẽ kéo dài hơn thế”, Carrick chia sẻ.

MU vẫn còn ba trận trong tháng 11 sau cuộc tiếp đón Aston Villa vào ngày 8/11. Đội bóng lần lượt làm khách trước Liverpool và Sporting Lisbon trước khi trở về Old Trafford gặp Brentford ngày 28/11. Theo lời Carrick, Baleba gần như sẽ bỏ lỡ cả ba trận đấu này.

Sự vắng mặt của tiền vệ người Cameroon mở ra cơ hội cho Youri Tielemans trở lại đội hình xuất phát. Cầu thủ này từng đá chính trong cả 12 trận đầu mùa trước khi bị Carrick đẩy lên ghế dự bị ở hai cuộc đối đầu Chelsea và Roma.

Một trường hợp khác cũng được MU chờ đợi là Patrick Dorgu. Tiền vệ cánh này đã trở lại tập luyện từ đầu tuần nhưng mới chỉ tham gia với khối lượng hạn chế. Carrick chưa chắc chắn khả năng sử dụng Dorgu trước Aston Villa bởi cầu thủ này từng gặp vấn đề với gân kheo.

Chấn thương của Baleba càng khiến Carrick đau đầu trong bối cảnh MU chỉ thắng một trong 9 trận Premier League mùa này. Đội bóng đang đứng sát nhóm xuống hạng và chịu sức ép lớn trước cuộc tiếp đón Aston Villa.

Deschamps thẳng thừng từ chối MU

Nỗ lực tìm kiếm người thay thế Michael Carrick của MU tiếp tục gặp trở ngại khi Didier Deschamps được cho là thẳng thừng từ chối lời đề nghị dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

14 giờ trước

Lý do MU chưa sa thải Carrick

Quyết định giữ lại Michael Carrick xuất phát từ sự ủng hộ trong phòng thay đồ MU, chứ không đơn thuần vì thiếu phương án thay thế trên thị trường.

20 giờ trước

MU liên hệ HLV Deschamps

MU đã có động thái tiếp cận Didier Deschamps trong bối cảnh tương lai của HLV Michael Carrick ngày càng bất ổn.

24 giờ trước

Highlights Chelsea 2-0 Manchester United Tối 31/10, Chelsea vượt qua Manchester United với tỷ số 2-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Baleba Carlos Baleba MU Manchester United chấn thương

    Đọc tiếp

    Divock Origi bất ngờ theo học tại Harvard

    Divock Origi bất ngờ theo học tại Harvard

    0

    Chỉ 5 tháng sau khi tuyên bố giải nghệ, cựu tiền đạo Liverpool, Divock Origi, bất ngờ xuất hiện tại Đại học Harvard để theo đuổi chương trình đào tạo về kinh doanh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý