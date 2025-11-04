Mưa rét ở Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc kéo dài tới khi nào?

Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc đang chìm trong mưa rét, đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tới nay.

Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đang trải qua những ngày mưa rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19°C, trời âm u, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Hình thái thời tiết này còn duy trì trong ngày 4/11.

Dự báo thời tiết 10 ngày tại khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội). Nguồn: NCHMF.

Từ đêm 4/11 sang ngày 5/11, nhiệt độ các khu vực này tăng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất nhích thêm khoảng 1°C, lên mức 17-20°C, vùng núi vẫn có nơi dưới 16°C. Ban ngày trời ấm áp hơn.

Từ đêm 5/11 đến ngày 13/11, Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét.

Theo bảng tin cập nhật thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực trung tâm TP Hà Nội được dự báo sẽ có nhiều ngày xuất hiện mưa.

Theo đó, hôm nay (4/11), thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dao động 19-21°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm khá thấp.

Ngày 5/11, khu vực này mưa nhỏ, nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ, dao động 19-23°C. Thời tiết Hà Nội tạnh ráo hơn trong ngày 6/11, nhiệt độ cao nhất tăng lên 25°C, thấp nhất 20°C.

Từ 7-10/11, khu vực trung tâm Hà Nội mưa trở lại, nhiệt độ tăng lên ngưỡng thấp nhất 22°C, cao nhất 27°C. Ngưỡng nhiệt này cũng duy trì trong ba ngày 11-13/11, trời tạnh ráo, không mưa.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tại các khu vực khác trên cả nước. Theo đó, ngày và đêm 4/11, Hà Tĩnh đến phía Đông Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 7-9/11, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.

Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong khoảng thời gian từ 6-8/11.

Từ đêm 5/11 đến 13/11, thời tiết các khu vực khác phổ biến mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, cao nguyên Nam Trung Bộ ngày 6-8/11 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, từ 9/11 mưa giảm dần.