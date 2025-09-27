Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mưa như trút nước, đường phố Huế và Quảng Trị thành sông

  • Thứ bảy, 27/9/2025 22:22 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Chưa đổ bộ, nhưng bão số 10 gây mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Đông Hà (Quảng Trị) và TP Huế ngập sâu, người dân bì bõm trong nước lụt.

Bao Bualoi anh 1

Từ sớm 27/9, nhiều nơi ở TP Huế mưa liên tục, gần như không ngớt khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập sâu trong. Trong hình là lực lượng công an hỗ trợ di dời người dân ở phường An Cựu khỏi ngôi nhà bị ngập.
Bao Bualoi anh 2

Một tuyến đường ở xã Hồng Bắc, huyện A Lưới (cũ) bị ngập sâu, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo và bố trí người ứng trực, không cho phương tiện đi qua.
Bao Bualoi anh 3

Một đoạn trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2 (TP Huế) cũng ngập sâu trong nước, các phương tiện không thể lưu thông.
Bao Bualoi anh 4

Lực lượng công an đưa thuyền vào vùng ngập sâu trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu, TP Huế) để hỗ trợ người dân.
Bao Bualoi anh 5

Người già và người yếu vùng ngập lụt được sơ tán đến nơi an toàn.
Bao Bualoi anh 6

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế ngập sâu.
Bao Bualoi anh 7

Nước ngập, người dân đưa xe lên các vị trí cao để tránh hư hại tài sản.
Bao Bualoi anh 8

Tại Đông Hà (Quảng Trị), nhiều tuyến đường huyết mạch bị ngập cục bộ như đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước chợ Đông Hà) và Đặng Dung (đoạn giao nhau với đường Ngô Sỹ Liên) ngập 20-40 cm.
Bao Bualoi anh 9

Bao Bualoi anh 10

Một người dân ở Đông Hà đi xe máy qua đoạn đường ngập, xe bị chết máy, phải dắt bộ.
Bao Bualoi anh 11

Giao thông ở Đông Hà (Quảng Trị) tê liệt, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 16h ngày 27/9, bão số 10 Bualoi cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 520km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Trong 3 giờ tới, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35km/h. Dự báo sáng 28/9, bão số 10 Bualoi di chuyển vào vùng biển miền Trung. Khoảng tối đến đêm 28/9, bão đi vào đất liền khu vực Nghệ An-Bắc Quảng Trị.

Hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa-TP Huế.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão

Tàu thuyền vội vã tìm nơi trú ẩn, người dân Hà Tĩnh tất bật chằng chống nhà cửa trước khi bão số 10 với sức gió giật cấp 15 đổ bộ.

6 giờ trước

Miền Trung mưa trắng trời do bão Bualoi, nhiều nơi ngập sâu, cô lập

Chưa đổ bộ vào đất liền nhưng bão số 10 Bualoi gây mưa lớn, ngập úng chia cắt nhiều địa phương ở các tỉnh Bắc Trung Bộ.

7 giờ trước

Bão số Bualoi di chuyển nhanh, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) lúc 16h ngày 27/9 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35 km/h.

8 giờ trước

