Tại cuộc họp trưa 21/11 sau khi kiểm tra hiện trường sạt lở và thăm hỏi người dân vùng thiệt hại, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Lâm Đồng khẩn trương di dời dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo khẩn trương các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: VGP/Gia Huy.

Trưa 21/11, ngay sau khi kiểm tra hiện trường sạt lở, ngập úng và thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng tại xã D'Ran, kiểm tra sạt lở tại đèo Prenn, đèo Mimosa, tại trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo khẩn trương các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, bố trí ngay khu tái định cư cho các hộ dân bị thiệt hại nặng.

Tham dự cuộc làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười; Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn; Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); đại diện Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ…

Lâm Đồng ước tính có hơn 1.130 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày vừa qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa to đến rất to. Từ 19h ngày 20/11 đến 09h ngày 21/11, mưa giảm, hầu hết khu vực chỉ còn lượng nhỏ dưới 5 mm. Dự báo ngày 21/11 mưa giảm đáng kể; từ 22–25/11 mưa rải rác, lượng phổ biến 10–20 mm, có nơi cao hơn.

Toàn tỉnh có hơn 1.130 hộ bị ảnh hưởng. Một số địa phương tổ chức di dời khẩn cấp hàng trăm hộ để bảo đảm an toàn: Xã Cát Tiên di dời khoảng 400 hộ; nhiều thôn ở Ka Đô, Quảng Lập, Đơn Dương, Tà Năng, Ninh Gia… đã được sơ tán lên vị trí an toàn. Tỉnh cũng ghi nhận các trường hợp nhà bị sập, bị trôi, hoặc có nguy cơ sập do sạt lở taluy; nhiều tuyến khu dân cư bị ngập sâu, cô lập cục bộ.

Bước đầu thống kê trên 1.640 ha cây trồng bị ảnh hưởng, chủ yếu là hoa màu và một số diện tích cây lâu năm. Cụ thể: D'Ran ngập khoảng 300 ha rau màu; Ka Đô khoảng 150 ha bị cuốn trôi; Quảng Lập khoảng 150 ha ngập; Nam Đà khoảng 500 ha, Cát Tiên khoảng 400 ha ruộng lúa bị ngập.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Gia Huy.

Lâm Đồng ghi nhận trên 33 điểm sạt lở lớn cùng nhiều điểm sạt nhỏ, tập trung trên các tuyến giao thông trọng yếu và các tỉnh lộ, quốc lộ qua địa bàn (đèo Prenn, đèo Mimosa/QL20, QL20, Quốc lộ 27C, một số tuyến địa phương). Nhiều đoạn mặt đường nứt, sụt lún, có vị trí mất hoàn toàn nền mặt đường; một số cầu, cầu dân sinh bị hư hỏng hoặc bị cuốn trôi; một số khu vực bị chia cắt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến lưu thông.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung ứng phó, khắc phục; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn điều hành vận hành hồ chứa để giảm lũ cho hạ du. Sở Xây dựng phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý các điểm sạt lở. Các lực lượng quân đội, công an, bộ đội địa phương được huy động tham gia cứu trợ, ứng phó, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn.

Ở cấp xã, lực lượng xung kích liên tục kiểm tra, thông báo cảnh báo cho người dân, tổ chức sơ tán, bố trí hỗ trợ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho người dân tại các điểm tạm trú.

Tỉnh ước tính sơ bộ thiệt hại đến nay khoảng trên 1.000 tỷ đồng ; các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê, cập nhật số liệu. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục duy trì trực ban 24/24h, tăng cường cảnh báo, phân luồng giao thông, duy trì vận hành hồ chứa theo quy trình an toàn, khẩn trương tổ chức khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm nơi ở tạm thời và nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng.

Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7 báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Gia Huy.

Tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm, huy động lực lượng lớn khắc phục tại Lâm Đồng

Báo cáo tại cuộc họp, Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho biết, Quân khu 7 đang tập trung 4 việc trọng tâm gồm: Di dân bảo đảm an toàn tính mạng, thăm hỏi hỗ trợ gia đình bị nạn, cung ứng lương thực dài ngày và hỗ trợ tu sửa nhà cửa. Đồng thời, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, rà soát nguy cơ sạt lở và hoàn thiện phương án cảnh báo khi xả lũ.

Đối với di dời, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, trong vài ngày gần đây, Quân khu phối hợp với chính quyền địa phương đã di dời khoảng 1.200 hộ đến vị trí an toàn.

Tổng quân số huy động tham gia nhiệm vụ tại hiện trường hiện trên 3.500 đồng chí, sẵn sàng tăng cường thêm lực lượng nếu cần (sẵn sàng huy động thêm 3.000–4.000 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 302 với thời gian triển khai khoảng 3 giờ).

Quân khu đã trích cấp phát ban đầu các nhu yếu phẩm gồm khoảng 2.000 thùng mì tôm, 2.000 thùng cơm và 2.500 bộ quần áo; dự kiến tiếp tục xuất kho hỗ trợ dài ngày do nhiều hộ mất trắng tài sản.

Về hỗ trợ khắc phục nhà cửa, y tế và vệ sinh môi trường, Quân khu 7 đã phân công lực lượng công binh phối hợp địa phương khắc phục, dựng nhà tạm; lực lượng quân y (3 bệnh viện quân khu cơ động) được triển khai để phối hợp chăm sóc, xử lý y tế sau mưa lũ. Đại tá Lê Xuân Bình cũng nhấn mạnh vệ sinh môi trường là nhiệm vụ trọng yếu để phòng ngừa dịch bệnh.

Quân khu 7 đề nghị địa phương sớm rà soát, khoanh vùng các khu có nguy cơ sạt lở; điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó phù hợp với địa hình và loại hình thiên tai của Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho dân, tập trung khắc phục nhanh sạt lở sau mưa lũ tại Lâm Đồng. Ảnh: VGP/Gia Huy.

Tập trung hỗ trợ dựng lại nhà cửa, bảo đảm lương thực, vệ sinh môi trường sau lũ

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT), đề nghị các lực lượng tập trung trước hết vào việc tìm kiếm nạn nhân đang mất tích do sạt lở. Cùng với đó là thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn; hỗ trợ mai táng và chăm sóc người bị thương chu đáo. Ông nhấn mạnh nhiều hộ dân đã mất trắng tài sản, nhà cửa bị chôn vùi, cuốn trôi nên việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân phải duy trì dài ngày, không thể chỉ trong một vài ngày.

Ông Phạm Đức Luận cũng nêu cần huy động thêm nguồn lực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội, mạnh thường quân; nhiều địa phương đã ban hành cơ chế qua Hội đồng nhân dân để nâng mức hỗ trợ nhằm giúp người sớm ổn định nhà cửa.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng lưu ý vấn đề vệ sinh môi trường để phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ nhằm đảm bảo môi trường sạch sẽ, hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở; rà soát toàn bộ điểm sạt lở

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết ông đã trực tiếp vào chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và nay là Lâm Đồng. Khi bay trực thăng kiểm tra thực địa tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng ghi nhận nhiều khu vực "mênh mông biển nước", nhà dân ngập tới nóc, người dân phải leo lên mái nhà kêu cứu. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận nhanh nhất có thể, "coi tính mạng người dân là trên hết".

Đến sáng nay, thống kê sơ bộ vẫn còn 87 điểm bị chia cắt, hơn 3.000 người dân đang chìm trong biển nước; Phó Thủ tướng đã giao các địa phương bố trí lãnh đạo ở lại trực tiếp chỉ huy, bảo đảm lương thực, thực phẩm không bị đứt gãy.

Đối với Lâm Đồng, Phó Thủ tướng đánh giá đợt mưa lũ lần này là chưa từng có trong nhiều năm, diễn ra trái quy luật khi lẽ ra đã bước vào mùa khô. Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đến các gia đình có người thiệt mạng, người bị thương và các hộ bị sập nhà, trôi nhà; đồng thời ghi nhận lãnh đạo tỉnh đã nỗ lực lớn trong ứng phó và khắc phục hậu quả suốt tuần qua.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng trao hỗ trợ cho Lâm Đồng 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: VGP/Gia Huy.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, đêm qua (20/11), Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp khẩn lúc nửa đêm và sáng nay, trong giờ nghỉ của cuộc họp Bộ Chính trị, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo phân công lãnh đạo vào các vùng thiệt hại nặng để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Trước hết, phải theo dõi sát diễn biến mưa, rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ sạt lở; tuyệt đối không chủ quan vì đất đã ngậm nước, mưa thêm sẽ rất nguy hiểm. Các địa phương phải phối hợp cùng Quân đội, Công an kiên quyết di dời dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Thứ hai, tập trung khắc phục nhanh các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là các tuyến huyết mạch như đèo Bảo Lộc - nơi từng xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng. Tỉnh cần phối hợp nhà đầu tư khẩn trương xử lý, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường khảo sát lại toàn bộ các tuyến đường, các khu vực nứt gãy địa chất để Bộ Xây dựng có cơ sở đưa ra giải pháp kỹ thuật căn cơ, không chỉ vá tạm.

Thứ ba, chủ động thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân ngay khi nước rút. Phó Thủ tướng lưu ý cần huy động thêm nguồn lực xã hội, Mặt trận Tổ quốc… Đồng thời yêu cầu ưu tiên tuyệt đối kinh phí Trung ương hỗ trợ để khôi phục dân sinh, sửa chữa trường học, bệnh viện, nhà cửa cho dân.

Thứ tư, về an sinh xã hội, Chính phủ đã quyết định xuất 2.000 tấn gạo hỗ trợ Lâm Đồng. Việc hỗ trợ phải thực hiện dài hạn, "không chỉ 1–2 ngày" đối với các hộ mất hết tài sản, yêu cầu có thể kéo dài 2-3 tháng để người dân ổn định cuộc sống.

Thứ năm, về vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh kiểm tra kỹ, chấn chỉnh tình trạng vận hành máy móc. Việc "tích đầy" rồi gặp mưa lớn phải xả gấp rất nguy hiểm cho hạ du. Ông nhấn mạnh phải vận hành linh hoạt, đặt an toàn tính mạng lên trên hết, có thể giữ mực nước thấp hơn thiết kế để đón lũ, dù phải giảm phát điện.

Phó Thủ tướng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ nóng 200 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu địa phương sử dụng đúng mục đích, minh bạch, tập trung khắc phục hạ tầng, đường sá, kè suối, sạt lở và ổn định đời sống nhân dân.