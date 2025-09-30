Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ mới dứt?

Theo chuyên gia, trong ít giờ tới mưa lớn ở Hà Nội sẽ ngớt dần. Sau đó, tối và đêm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài đến trưa 1/10.

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở Hà Nội, trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) nhận định: "Đến khoảng hơn 17h, mưa lớn ở Hà Nội bắt đầu ngớt dần. Tuy nhiên, tối và đêm bắt đầu mưa trở lại. Mưa kéo dài đến sáng và trưa ngày mai (1/10) có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi trên 150mm. Từ trưa, chiều ngày mai giảm hẳn, lác đác có nơi có mưa, mưa rào và dông".

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa vừa, mưa to đến rất to trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.

Theo chuyên gia, trong ít giờ tới mưa lớn ở Hà Nội sẽ ngớt dần. Sau đó, tối và đêm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài đến trưa 1/10.

Trước đó, theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết, lượng mưa ở Hà Nội từ 7h đến 13h ngày 30/9 các nơi phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi lớn hơn như Kim Anh 229,8mm; Định Công 161,2mm; Phú Thượng 140,6mm; Sóc Sơn 138,0mm, Đông Anh 123,4mm; Đại Thanh 118,3mm…