Nước sông Hoạt tràn qua bờ đê, hàng trăm người cứu đê trong đêm

Mưa lớn khiến nước sông hoạt dâng cao và tràn qua mép bờ. Trong đêm 29/9, 300 người gồm cán bộ, chiến sĩ quân đội và lực lượng tại chỗ đã dầm mưa cứu đê sông Hoạt bị tràn.

Sáng 30/9, lãnh đạo UBND xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa cho biết do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), trên địa bàn xảy ra mưa lớn khiến mực nước sông Hoạt dâng cao. Đến chiều 29/9, tại nhiều đoạn đê đã ghi nhận tình trạng nước tràn qua mép bờ.



Hàng trăm người xuyên đêm gia cố đê. Ảnh: K. Trình.

Ngay trong đêm, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12), cùng gần 100 người dân và các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương triển khai công tác ứng cứu, gia cố các vị trí đê xung yếu bằng các bao tải đất, cát.

Lãnh đạo địa phương cho biết, sự cố tràn đê xảy ra ở nhiều đoạn qua các thôn như Đông Thôn, Thổ Khối và Thịnh Thôn, với tổng chiều dài hơn 1.000 m đê bị ảnh hưởng.

Đến khoảng 23h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã cơ bản được khắc phục xong sự cố.

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến 16h30 ngày 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10, toàn tỉnh đã ghi nhận hai người tử vong, hai người bị thương.

Bão Bualoi đã khiến 10 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 592 nhà bị hư hỏng, tốc mái hoặc sập mái và 838 nhà bị ngập nước.

Mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi ở Thanh Hóa.

Toàn tỉnh có 1.567 ha lúa bị ngập, đổ gãy; 806 ha hoa màu bị thiệt hại; 74,5 ha cây trồng hàng năm bị ngập, đổ gãy; 1.839 cây xanh đô thị và cây bóng mát bị gãy đổ.

Mưa bão cũng gây ngập tại 14 điểm trường, làm hư hỏng hai trạm y tế. Nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, gây ách tắc cục bộ.

Đặc biệt, trong thời điểm bão đổ bộ, tuyến đê hữu sông Thị Long (phường Ngọc Sơn) bị vỡ khoảng 20m. Tình trạng sạt lở cũng được ghi nhận tại đê hữu sông Mã, đoạn qua phường Quảng Phú.