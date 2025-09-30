Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cập nhật các điểm ngập úng ở Hà Nội ngay lúc này

  • Thứ ba, 30/9/2025 14:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, sáng 30/9, nhiều khu vực trung tâm Hà Nội có mưa lớn đúng vào giờ cao điểm, khiến giao thông rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong khoảng 3-6 giờ tới, Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40 mm, có nơi cao hơn.

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến phố, với độ sâu ngập phổ biến 0,2-0,5 m, cá biệt có nơi sâu hơn. Thời gian ngập thường kéo dài 2-3 giờ, có nơi lâu hơn.

Danh sách các điểm ngập úng được cập nhật liên tục trên Fanpage của Báo Điện tử VTC News.

Ha Noi ngap bao Bualoi anh 1
Ha Noi ngap bao Bualoi anh 2

Theo ghi nhận vào giờ cao điểm buổi sáng, trước sân vận động Mỹ Đình, đoạn đường Lê Quang Đạo ở cả hai chiều chìm trong "biển nước". Xe máy và ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp, nhiều người phải xuống dắt bộ, lội nước giữa dòng xe đông nghịt. Có thời điểm, dòng phương tiện gần như "đứng hình" do ùn tắc nghiêm trọng.

Tình trạng tương tự xảy ra tại đường Trịnh Văn Bô và các tuyến gom đại lộ Thăng Long (đoạn trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam). Tại các hầm chui dân sinh qua đại lộ Thăng Long, lực lượng chức năng đã phải căng dây cảnh báo và chặn phương tiện để bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

TP.HCM sẽ tạm 'đóng cửa' trường học nếu mưa bão phức tạp

Trường hợp mưa bão diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học trên địa bàn sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học.

4 giờ trước

Sau đêm cơn bão Bualoi quét qua làng

Sau đêm bão Bualoi quét qua, làng chài nhỏ ven biển Hà Tĩnh tan hoang, nhiều mái nhà bị cuốn bay, cuộc sống người dân đảo lộn trong cảnh thiếu thốn và mất mát.

10 giờ trước

Bão Bualoi có nhiều điểm dị thường, quần thảo 12 tiếng trên đất liền

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 10 là cơn bão mạnh với những đặc điểm hiếm thấy.

8 giờ trước

https://vtcnews.vn/cap-nhat-cac-diem-ngap-ung-o-ha-noi-ngay-luc-nay-nguoi-dan-ra-duong-can-luu-y-ar968384.html

Anh Văn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hà Nội ngập bão Bualoi Hà Nội Hà Nội mưa ngập Hà Nội ngập Bão số 10 Bão Bualoi

    Đọc tiếp

    Tong Bi thu du, chi dao Dai hoi dai bieu Dang bo Quan doi lan thu XII hinh anh

    Tổng Bí thư dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

    3 giờ trước 12:37 30/9/2025

    0

    Sáng 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý