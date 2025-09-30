Cập nhật các điểm ngập úng ở Hà Nội ngay lúc này

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, sáng 30/9, nhiều khu vực trung tâm Hà Nội có mưa lớn đúng vào giờ cao điểm, khiến giao thông rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong khoảng 3-6 giờ tới, Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40 mm, có nơi cao hơn.



Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến phố, với độ sâu ngập phổ biến 0,2-0,5 m, cá biệt có nơi sâu hơn. Thời gian ngập thường kéo dài 2-3 giờ, có nơi lâu hơn.

Danh sách các điểm ngập úng được cập nhật liên tục trên Fanpage của Báo Điện tử VTC News.

Theo ghi nhận vào giờ cao điểm buổi sáng, trước sân vận động Mỹ Đình, đoạn đường Lê Quang Đạo ở cả hai chiều chìm trong "biển nước". Xe máy và ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp, nhiều người phải xuống dắt bộ, lội nước giữa dòng xe đông nghịt. Có thời điểm, dòng phương tiện gần như "đứng hình" do ùn tắc nghiêm trọng.

Tình trạng tương tự xảy ra tại đường Trịnh Văn Bô và các tuyến gom đại lộ Thăng Long (đoạn trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam). Tại các hầm chui dân sinh qua đại lộ Thăng Long, lực lượng chức năng đã phải căng dây cảnh báo và chặn phương tiện để bảo đảm an toàn cho người đi đường.