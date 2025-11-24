Mưa lớn, nhiều khu vực Đông Gia Lai 'tái' ngập

Mưa lớn từ đêm qua và rạng sáng nay (24/11) khiến một số khu vực Gia Lai bị ngập cục bộ. Trong đó, chủ yếu khu vực Diêu Trì, Canh Vinh và một số phường, xã ở Quy Nhơn.

Ngày 24/11, ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, cho biết do ảnh hưởng của đới gió Đông kết hợp không khí lạnh, khu vực phía Nam tỉnh (thuộc huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cũ) xuất hiện mưa cục bộ khiến mực nước sông Hà Thanh dâng trở lại.

Người dân dọn dẹp khi nước vừa rút bớt.

Tình trạng ngập cục bộ xuất hiện ở vùng hạ lưu. Tuy nhiên lượng mưa không lớn nên nước cũng rút nhanh.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn (50 tuổi, phường Quy Nhơn Đông), cho biết khoảng 19h hôm qua nước bắt đầu dâng trước cửa nhà, đến 3-4h sáng thì lên nhanh gần tới đầu gối, tràn vào sân.

Theo ông Tuấn, đợt ngập trước, nước lũ từng dâng gần nửa nhà nên vợ chồng ông phải đi tránh trú. "Tối qua vừa trở về dọn dẹp thì nước lại lên, khiến gia đình tiếp tục bị ảnh hưởng", ông nói.

Nhà người dân bị nước lũ bao vây.

Nước dâng nhanh bủa vây một số khu dân cư ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc Nguyễn Thái Diễn cho biết: nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số khu dân cư trên địa bàn ngập trở lại.

"Ngập chủ yếu ở các khu phố giữa đường Hùng Vương và Đào Tấn, đây cũng là 2 khu vực bị ngập nặng nhất trong đợt lũ lịch sử vừa qua", ông Diễn cho hay.

Đoạn đường Quy Nhơn Đông ngập trong nước lũ sáng 24/11.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn cùng với nước thượng nguồn đổ về đã khiến một số khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai xảy ra tình trạng ngập lụt lịch sử.

