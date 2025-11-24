Cận cảnh hố sâu 35 m, khiến cả thôn ở Quảng Ngãi bị chia cắt

Do ảnh hưởng từ cơn bão số 13 cùng mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Cà Đam bị sạt lở, đứt gãy gây ách tắc giao thông.

Ông Lê Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Cà Đam - cho hay sạt lở nghiêm trọng nhất là tuyến đường từ trung tâm UBND xã Cà Đam đi thôn Tang (thôn đặc biệt khó khăn). Tuyến đường này dài chỉ 12 km nhưng đã xuất hiện 26 điểm sạt lở mái taluy âm và mái taluy dương.

Nền đường trên tuyến đoạn từ thôn Niên đến thôn Tang đã bị đứt gãy chiều dài 50 m, tạo thành vực sâu 35 m khiến cho 72 hộ/314 nhân khẩu ở thôn Tang bị chia cắt với trung tâm xã.

Ông Hồ Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tang - cho biết tuyến đường vào thôn Tang rộng 7 m hiện còn 3 km là đường đất, mưa lớn làm mặt đường bị xói lở, biến dạng, nhiều vị trí tạo thành các rãnh, vực sâu, nước mưa vẫn chảy mạnh trên mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đường dẫn từ trung tâm xã Cà Đam vào thôn Tang đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Hiện người dân muốn đến trung tâm xã phải đi bộ qua con đường mòn dài 1 km do chính quyền địa phương và người dân mới phát dọn dọc sườn núi qua các điểm sạt lở, chia cắt. Đi bộ vượt đồi, núi đến trung tâm xã gùi được một bao gạo về nhà cũng mất gần 4 tiếng đồng hồ.

“Việc tiếp cận y tế của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là người già ốm nặng cần đi viện, chúng tôi cũng không biết phải làm sao”, ông Tuấn nói và chia sẻ thêm trên địa bàn xã đang có mưa, việc người dân đi bộ trên tuyến đường tạm dọc các sườn núi gần điểm đứt gãy tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Trước tình hình trên, UBND xã Cà Đam đã kiến nghị Sở NN&MT đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ địa phương kinh phí khắc phục khẩn cấp hư hỏng trên các tuyến giao thông. Trước mắt, vận chuyển đất sạt lở taluy dương khoảng 40.000 m³; kè rọ đá mái taluy âm và đổ bêtông làm cầu 35 m qua vị trí bị đứt gãy ở thôn Tang.

Dự báo từ Huế đến Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa, mưa lớn tiếp tục diễn ra, lượng mưa cục bộ có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng, đô thị. Người dân cần chủ động phòng chống, theo dõi thông tin để đảm bảo an toàn trước thiên tai cấp độ 1.

