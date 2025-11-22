Mưa lớn tiếp diễn từ Huế đến Đắk Lắk, Bắc Khánh Hòa

Dự báo từ Huế đến Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa, mưa lớn tiếp tục diễn ra, lượng mưa cục bộ có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng, đô thị. Người dân cần chủ động phòng chống, theo dõi thông tin để đảm bảo an toàn trước thiên tai cấp độ 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày hôm nay (22/11), ở phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 22/11 cục bộ có nơi trên 30 mm như: trạm Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 55,9 mm, trạm Thôn 10 Xã Ea Mđoal (Đắk Lắk) 45 mm, trạm Đại Lãnh (Khánh Hòa) 36,4 mm…

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng, đô thị. Người dân cần chủ động phòng chống, theo dõi thông tin để đảm bảo an toàn trước thiên tai cấp độ 1.

Dự báo mưa 24–48 giờ tới: Từ chiều tối 22/11 đến chiều tối 24/11: khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to 60–120 mm, có nơi trên 250 mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to 40-80 mm, có nơi trên 150 mm.

Cảnh báo mưa cường độ lớn >80 mm/3 giờ: Chiều tối và đêm 24/11, TP. Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa vừa, mưa to 20–50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm; từ ngày 25/11 mưa giảm dần.

Tác động tiềm ẩn: Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng/thấp, đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay trên khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật 8–9.

Trạm Lý Sơn gió đông bắc cấp 6, giật 8-9; trạm Huyền Trân gió giật cấp 8; trạm Phú Quý gió giật cấp 7.

Dự báo diễn biến 24 giờ tới (đêm 22/11 và ngày 23/11): Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh hướng Đông Bắc, sóng biển cao từ 3-5 m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 2-4 m.