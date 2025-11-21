Hàn Quốc viện trợ 1 triệu USD hỗ trợ Việt Nam khắc phục bão lũ

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD thông qua tổ chức IOM nhằm hỗ trợ người dân Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt bão và mưa lũ từ cuối tháng 9 đến nay.

Chính phủ Hàn Quốc vừa cung cấp 1 triệu USD thông qua IOM hỗ trợ người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi, Matmo. Ảnh: IOM Việt Nam

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão Bualoi, Matmo và hàng loạt đợt lũ lớn gây ra tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam, Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/11 thông báo sẽ cung cấp khoản hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu USD để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Gói viện trợ được triển khai thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế IOM Việt Nam, tập trung hỗ trợ các hộ dân phải di dời, sơ tán và những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam cho biết chính phủ và người dân Hàn Quốc luôn đồng hành cùng Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn nhất.

“Khoản viện trợ khẩn cấp này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc hỗ trợ Việt Nam ứng phó với các tác động nặng nề của bão và mưa lũ vừa qua. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, đảm bảo sức khỏe, an toàn và sớm phục hồi sau thiên tai”, ông Choi nhấn mạnh.

Theo bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM Việt Nam, sự đồng hành của Hàn Quốc nhiều năm qua đã đóng vai trò quan trọng trong công tác hỗ trợ nhân đạo tại Việt Nam.

“Chúng tôi vinh dự tiếp tục là đối tác của Chính phủ Hàn Quốc trong việc triển khai những hỗ trợ thiết yếu cho người dân vùng thiên tai. Khoản viện trợ này sẽ góp phần tăng cường nỗ lực của IOM trong việc bảo vệ các cộng đồng dễ tổn thương nhất”, bà cho biết.

Thời gian qua, các cơn bão liên tiếp cùng mưa lũ kéo dài thời gian qua đã khiến 85 người tử vong hoặc mất tích, hơn 545.600 ngôi nhà bị hư hỏng và hàng trăm nghìn người buộc phải sơ tán.

Báo cáo sơ bộ của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường ước tính tổng thiệt hại kinh tế lên tới hơn 30.800 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,17 tỷ USD ).

Trước tình hình đó, IOM đã xây dựng kế hoạch ứng phó và phục hồi theo hai giai đoạn. Tại giai đoạn khẩn cấp, IOM sẽ hỗ trợ tiền mặt đa mục đích cho các hộ dân có nhu cầu thiết yếu.

Giai đoạn phục hồi sớm sẽ tiến hành hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở thông qua tập huấn về kỹ thuật nhà an toàn, chống chịu trước biến đổi khí hậu, và trợ cấp tiền mặt có điều kiện.

Các hoạt động hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ của IOM và Chính phủ Hàn Quốc. Ảnh: IOM Việt Nam.

Tổ chức cũng phối hợp chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, củng cố hệ thống cảnh báo sớm, đáp ứng cả nhu cầu trước mắt và khả năng chống chịu lâu dài.

Trong bối cảnh bão số 12 Fengshen và bão số 13 Kalmaegi tiếp tục gây thiệt hại tại miền Trung từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, khoản hỗ trợ từ Hàn Quốc được đánh giá là nguồn lực quan trọng giúp duy trì các hoạt động cứu trợ và phục hồi trong thời gian tới.

Là thành viên của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam và đồng chủ trì lĩnh vực Nhà ở và Hàng hóa Phi lương thực, IOM thời gian qua đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ thiên tai hiệu quả.

Dự án “Hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi tại các tỉnh phía Bắc” do chính phủ Hàn Quốc tài trợ nhằm giúp người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi tại 5 tỉnh phía Bắc đã hỗ trợ hơn 7.500 người, đồng thời sửa chữa và xây dựng mới 224 căn nhà an toàn, mang lại nơi ở kiên cố cho 945 người dân.

Khoản viện trợ 1 triệu USD vừa công bố được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời chuẩn bị tốt hơn trước những diễn biến thời tiết cực đoan trong thời gian tới.