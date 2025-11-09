Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mưa dông lớn, cây đổ la liệt đè bẹp xe máy ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 9/11/2025 23:04 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Cơn mưa lớn kèm dông lốc từ chiều muộn đến tối tại TP.HCM khiến nhiều cây cổ thụ trên đường ngã đổ. Một chiếc xe máy bị cây đè bẹp, may mắn không gây thiệt hại về người.

Tối 9/11, lực lượng chức năng TP.HCM phối hợp các xã, phường hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Chiếc xe máy bị cây xanh ngã đổ, đè bẹp
Cơn mưa lớn kèm dông lốc kéo dài từ chiều muộn đến tối gây thiệt hại về tài sản của người dân. Gió lớn thổi bay nhiều bảng hiệu quảng cáo, mái tôn của cơ sở kinh doanh và nhà dân.
Mưa trên diện rộng, trong đó khu vực phía Bắc TP.HCM xuất hiện mưa và gió giật mạnh. Khu vực xã Phú Giáo nhiều cây cổ thủ bên đường ngã đổ, nằm chắn giữa đường. Một chiếc xe máy bị cây ngã, đè bẹp, may mắn không ai bị thương.
Tại khu vực xã Phú Giáo, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố do thiên tai
Đến 21h tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực thu dọn cây xanh ngã đổ, điều tiết giao thông, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Một Bí thư thôn ở Thanh Hóa bị cây đè tử vong khi đi chống bão

Một bí thư chi bộ thôn ở Thanh Hóa tử vong do bị cây đổ đè trúng người trong bão số 10.

14:09 29/9/2025

Mái tôn, cây đổ la liệt trên đường sau đêm quần thảo của bão Bualoi

Tại phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), mái tôn, cây cối đổ la liệt trên đường sau đêm quần thảo suốt 8 tiếng của bão số 10.

10:55 29/9/2025

Tài xế kể giây phút cây xà cừ trên đường Trần Phú đè trúng ôtô

Khoảng 8h ngày 26/8, trước Bệnh viện Xanh-Pôn, cây xà cừ cổ thụ bất ngờ đổ chắn ngang đường, cành cây to đè trúng vào hai ôtô, trong đó có xe của anh Lý.

15:00 26/8/2025

https://tienphong.vn/mua-dong-lon-cay-do-la-liet-de-bep-xe-may-o-tphcm-post1794823.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Mưa lớn Thành phố Hồ Chí Minh cây đổ đè bẹp mái tôn TP.HCM

    Mo 1 cua xa day thuy dien Son La hinh anh

    Mở 1 cửa xả đáy thủy điện Sơn La

    2 giờ trước 21:41 9/11/2025

    0

    Công ty Thủy điện Sơn La vừa có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ và Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở 1 cửa xả đáy thủy điện Sơn La và vận hành cửa tràn xả mặt điều tiết hồ chứa thủy điện Lai Châu vào chiều nay 9/11.

