Mưa dông gia tăng ở TP.HCM trong tuần mới

  • Thứ hai, 18/8/2025 13:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan khí tượng dự báo trong tuần mới, TP.HCM và khu vực Nam bộ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hồi 7 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 135 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới theo dự báo.

Do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) có gió Tây Nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 1,5-3,5 m. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4; độ cao sóng 0,5-1,5 m. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực TP.HCM và Nam bộ hôm nay (18/8) có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, trong 24-48 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới mở rộng, ảnh hưởng đến nhiều khu vực.

Mưa dông tại TP.HCM có xu hướng gia tăng từ khoảng ngày 21-22/8. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Khoảng ngày 21-22/8, rãnh áp thấp sẽ hình thành trở lại qua Nam Trung Bộ, đồng thời gió mùa Tây Nam - tác nhân chính gây mưa ở Nam bộ và Tây Nguyên hoạt động mạnh dần lên.

Cơ quan khí tượng dự báo từ cuối tuần, mưa ở Nam bộ và Tây Nguyên sẽ có xu hướng tăng, tập trung vào chiều tối và tối, cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Nhiều khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa lớn Tối 5/8, sau những ngày nắng nóng oi bức, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống TP.HCM khiến một số khu vực nhanh chóng rơi vào cảnh ngập sâu, giao thông bị ảnh hưởng.

Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ hôm nay, mưa lớn kéo dài

Dự báo chiều nay (18/8), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ. Từ sáng nay đến sáng 20/8, miền Bắc hứng chịu mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 tới 170 mm.

7 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới tiến gần đảo Hải Nam, miền Bắc mưa lớn kéo dài

Dự báo trong đêm 17/8, áp thấp nhiệt đới sẽ tiến vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), từ khoảng chiều 18/8 sẽ vào vịnh Bắc Bộ, mưa lớn có thể kéo dài ở miền Bắc đến khoảng 20/8, đỉnh điểm là chiều 18/8 đến sáng 20/8.

21 giờ trước

Miền Bắc, miền Trung đỉnh điểm mưa lớn

Từ hôm nay đến đêm 18/8 là đỉnh điểm đợt mưa lớn diễn ra ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An với tổng lượng mưa có nơi trên 400 mm.

08:03 16/8/2025

