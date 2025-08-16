Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Miền Bắc, miền Trung đỉnh điểm mưa lớn

  • Thứ bảy, 16/8/2025 08:03 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Từ hôm nay đến đêm 18/8 là đỉnh điểm đợt mưa lớn diễn ra ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An với tổng lượng mưa có nơi trên 400 mm.

Trong đêm qua và sáng sớm nay (16/8), miền Bắc, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mua lon Ha Noi 16/8 anh 1

Hầu hết khu vực trên cả nước hôm nay (16/8) đón mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 15/8 đến 3h ngày 16/8 có nơi trên 60 mm như trạm Kiên Lao (Lào Cai) 68,4 mm, trạm Đầm Hà (Quảng Ninh) 67,4 mm, trạm Tân Dân 2 (Phú Thọ) 66,2 mm, trạm Hoàng Mai (Nghệ An) 150,4 mm, trạm Di Linh (Lâm Đồng) 79 mm.

Dự báo từ ngày 16/8 đến đêm 17/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Sang ngày và đêm 18/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục hứng chịu mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 150 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ ở nơi trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày và đêm nay cũng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ trong chiều và đêm 16/8 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35 mm, có nơi trên 80 mm.

Vào ngày và đêm mai (17/8), khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Trên biển hôm nay, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với dải hội tụ nhiệt đới nên hầu hết vùng biển trên cả nước thời tiết xấu với gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động.

Nhận định mới về đợt mưa rất lớn trên cả nước

Ngày 15/8, mưa lớn tiếp tục bao trùm hầu hết khu vực trong cả nước. Trong đó ở miền Bắc mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm với lượng mưa trong 24 giờ có thể lên tới trên 250 mm.

25:1528 hôm qua

Miền Bắc, miền Trung đón mưa lớn từ chiều tối nay

Trong chiều tối và đêm nay (14/8), miền Bắc, Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ và khu vực miền Trung sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, có nơi trên 100 mm.

07:08 14/8/2025

Thời tiết 10 ngày tới: Hết nắng nóng, từ Bắc vào Nam hứng mưa dông

Khoảng 15/8, nắng nóng kéo dài ở hai miền Bắc - Trung khả năng kết thúc, dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ Bắc vào Nam hứng mưa dông, cục bộ mưa to.

13:00 13/8/2025

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/mien-bac-mien-trung-dinh-diem-mua-lon-post1769692.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Mưa lớn Hà Nội 16/8 Nghệ An Mưa lớn Hà Nội Mưa lớn miền Bắc Mưa đỉnh điểm Thời tiết 16/8

  • Nghệ An

    Nghệ An
    • Diện tích: 16.493,7 km²
    • Dân số: 2.978.700
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 238
    • Biển số xe: 37

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý