'Mưa đỏ' trượt Oscar 2026

Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền không có tên trong danh sách rút gọn đề cử hạng mục Phim quốc tế hay nhất của giải Oscar năm 2026.

Theo Variety, ngày 16/12 (giờ địa phương), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã công bố danh sách đề cử rút gọn ở 12 hạng mục của giải Oscar 2026.

Các thành viên thuộc nhiều nhánh khác nhau của AMPAS đã tham gia vòng bỏ phiếu sơ bộ ở nhiều hạng mục, bao gồm: phim hoạt hình ngắn, phim tài liệu dài, phim tài liệu ngắn, phim quốc tế, phim live action (người đóng) ngắn, hóa trang và làm tóc, nhạc phim gốc, ca khúc gốc, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh. Năm nay, Oscar cũng đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện hai hạng mục đề cử mới: thành tựu trong công tác tuyển chọn (casting) và quay phim xuất sắc nhất.

Mưa đỏ với doanh thu 714 tỷ đồng , dừng bước ở Oscar 2026. Ảnh: NSX.

Trong đó, bộ phim điện ảnh Sinners của đạo diễn Ryan Coogler góp mặt ở 7 hạng mục: casting, quay phim, hóa trang và làm tóc, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và hai đề cử ở hạng mục ca khúc gốc.

Wicked: For Good không kém cạnh khi lọt vào danh sách rút gọn ở các hạng mục gồm casting, quay phim, hóa trang và làm tóc, nhạc phim gốc, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và hai ca khúc gốc do Stephen Schwartz sáng tác.

Bộ phim Frankenstein của Netflix cũng gây ấn tượng, khi lần lượt hiện diện trong đề cử 6 hạng mục: casting, quay phim, hóa trang và làm tóc, nhạc phim gốc, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh.

Đáng chú ý, trong danh sách rút gọn đề cử hạng mục Phim quốc tế hay nhất của giải Oscar năm 2026 không còn tên của Mưa đỏ.

Tác phẩm đến từ Đặng Thái Huyền chính thức dừng bước tại cuộc đua Oscar lần thứ 98.

15 phim có tên trong đề cử hạng mục này gồm: All That's Left of You (Jordan), Sentimental Value (Na Uy), Palestine 36 (Palestine), No Other Choice (Hàn Quốc), Sirât (Tây Ban Nha), Late Shift (Thụy Sĩ), Left-Handed Girl (Đài Loan), The Voice of Hind Rajab (Tunisia), Belén (của Argentina), The Secret Agent (Brazil), It Was Just an Accident (Pháp), Sound of Falling (Đức), Homebound (Ấn Độ), The President's Cake (Iraq), Kokuho (Nhật Bản).

Giải Oscar cho Phim Quốc tế xuất sắc nhất là hạng mục trao cho bộ phim truyện dài được sản xuất ngoài nước Mỹ, với ngôn ngữ chính không phải tiếng Anh. Mỗi quốc gia chỉ được gửi tối đa một phim để tranh giải. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và nghệ thuật điện ảnh toàn cầu.

Năm 2024, Việt Nam chọn Đào, phở và piano để tranh giải. Trước đó, ở Oscar lần thứ 96 (2023), phim đại diện của Việt Nam là Tro tàn rực rỡ.

Mưa đỏ là phim chiến tranh cách mạng gây sốt tại Việt Nam vào tháng 9. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tác phẩm do Đặng Thái Huyền đạo diễn mang về doanh thu khoảng 714 tỷ đồng . Nhà sản xuất thông báo sau 1 tháng ra rạp, phim thu hút khoảng 8,1 triệu người xem.