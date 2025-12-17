Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

'Mưa đỏ' trượt Oscar 2026

  • Thứ tư, 17/12/2025 09:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền không có tên trong danh sách rút gọn đề cử hạng mục Phim quốc tế hay nhất của giải Oscar năm 2026.

Theo Variety, ngày 16/12 (giờ địa phương), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã công bố danh sách đề cử rút gọn ở 12 hạng mục của giải Oscar 2026.

Các thành viên thuộc nhiều nhánh khác nhau của AMPAS đã tham gia vòng bỏ phiếu sơ bộ ở nhiều hạng mục, bao gồm: phim hoạt hình ngắn, phim tài liệu dài, phim tài liệu ngắn, phim quốc tế, phim live action (người đóng) ngắn, hóa trang và làm tóc, nhạc phim gốc, ca khúc gốc, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh. Năm nay, Oscar cũng đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện hai hạng mục đề cử mới: thành tựu trong công tác tuyển chọn (casting) và quay phim xuất sắc nhất.

mua do anh 1

Mưa đỏ với doanh thu 714 tỷ đồng, dừng bước ở Oscar 2026. Ảnh: NSX.

Trong đó, bộ phim điện ảnh Sinners của đạo diễn Ryan Coogler góp mặt ở 7 hạng mục: casting, quay phim, hóa trang và làm tóc, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và hai đề cử ở hạng mục ca khúc gốc.

Wicked: For Good không kém cạnh khi lọt vào danh sách rút gọn ở các hạng mục gồm casting, quay phim, hóa trang và làm tóc, nhạc phim gốc, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và hai ca khúc gốc do Stephen Schwartz sáng tác.

Bộ phim Frankenstein của Netflix cũng gây ấn tượng, khi lần lượt hiện diện trong đề cử 6 hạng mục: casting, quay phim, hóa trang và làm tóc, nhạc phim gốc, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh.

Đáng chú ý, trong danh sách rút gọn đề cử hạng mục Phim quốc tế hay nhất của giải Oscar năm 2026 không còn tên của Mưa đỏ.

Tác phẩm đến từ Đặng Thái Huyền chính thức dừng bước tại cuộc đua Oscar lần thứ 98.

15 phim có tên trong đề cử hạng mục này gồm: All That's Left of You (Jordan), Sentimental Value (Na Uy), Palestine 36 (Palestine), No Other Choice (Hàn Quốc), Sirât (Tây Ban Nha), Late Shift (Thụy Sĩ), Left-Handed Girl (Đài Loan), The Voice of Hind Rajab (Tunisia), Belén (của Argentina), The Secret Agent (Brazil), It Was Just an Accident (Pháp), Sound of Falling (Đức), Homebound (Ấn Độ), The President's Cake (Iraq), Kokuho (Nhật Bản).

Giải Oscar cho Phim Quốc tế xuất sắc nhất là hạng mục trao cho bộ phim truyện dài được sản xuất ngoài nước Mỹ, với ngôn ngữ chính không phải tiếng Anh. Mỗi quốc gia chỉ được gửi tối đa một phim để tranh giải. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và nghệ thuật điện ảnh toàn cầu.

Năm 2024, Việt Nam chọn Đào, phở và piano để tranh giải. Trước đó, ở Oscar lần thứ 96 (2023), phim đại diện của Việt Nam là Tro tàn rực rỡ.

Mưa đỏ là phim chiến tranh cách mạng gây sốt tại Việt Nam vào tháng 9. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tác phẩm do Đặng Thái Huyền đạo diễn mang về doanh thu khoảng 714 tỷ đồng. Nhà sản xuất thông báo sau 1 tháng ra rạp, phim thu hút khoảng 8,1 triệu người xem.

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Cuộc đấu phim Tết 2026 khốc liệt chưa từng thấy

Cuộc cạnh tranh tại phòng vé Việt dịp Tết Nguyên đán 2026 lộ diện. 4 dự án đến từ các đạo diễn gồm Trấn Thành, Trường Giang, Lê Thanh Sơn và Minh Beta bước vào trận chiến căng thẳng.

27:1632 hôm qua

An Anh

mưa đỏ Oscar mưa đỏ trượt oscar oscar 2026

  • Giải Oscar

    Giải Oscar

    Giải thưởng Viện Hàn lâm (Academy Awards) thường được biết đến với tên giải Oscar là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Kể từ năm 1928, giải Oscar được trao hàng năm tại thành phố Los Angeles để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm của các đạo diễn, diễn viên, kịch bản và nhiều lĩnh vực khác. Tổng cộng đã có 3.048 giải Oscar đã được trao tặng từ khi bắt đầu giải thưởng đến năm 2017.

    Bạn có biết: Phần thưởng của giải Oscar là một bức tượng nhỏ gồm phần gốc bằng kim loại đen được mạ vàng và britannium, cao 34 cm và nặng 3,85 kg có hình dáng của một hiệp sĩ. Từ năm 1950 Viện Hàn lâm quy định chủ nhân của các bức tượng Oscar không được phép bán bức tượng, trừ trường hợp bán lại cho chính Viện Hàn lâm với giá tượng trưng 1 USD.

    • Lần đầu tiên: 1928
    • Được trao bởi: Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ

Đọc tiếp

Bao Anh gap kho khan hinh anh

Bảo Anh gặp khó khăn

15 giờ trước 19:11 16/12/2025

0

Trở lại với MV mới "Người yêu anh nhất", Bảo Anh gặp sự cạnh tranh từ nhiều đồng nghiệp. Việc đó phần nào khiến sản phẩm của cô chưa bùng nổ như mong đợi.

Anh qua khu cua Thien An hinh anh

Ảnh quá khứ của Thiên Ân

21:57 15/12/2025 21:57 15/12/2025

0

Trong bức ảnh chụp năm 10 tuổi cùng bạn bè, Thiên Ân có gương mặt bụ bẫm, trong trẻo. Tấm hình đang được cộng đồng mạng chú ý.

Anh trai 'say hi' da den luc dung lai? hinh anh

Anh trai 'say hi' đã đến lúc dừng lại?

06:10 16/12/2025 06:10 16/12/2025

0

Sau chung kết của mùa 2, nhiều khán giả cho rằng Anh trai "say hi" có lẽ đã khép lại và đây là mùa cuối cùng của chương trình âm nhạc này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý