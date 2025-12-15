Ảnh quá khứ của Thiên Ân

Mới đây, một tài khoản chia sẻ hình ảnh của cô và Hoa hậu Thiên Ân khi 10 tuổi. Kèm theo loạt ảnh, tài khoản này viết: "Giờ lục lại album mới thấy hình mình chụp với Bơ năm 10 tuổi". Dưới bài đăng, Thiên Ân đáp: "Ôi trời ơi hóa ra là bạn cấp 1 hả".
Hình ảnh lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều tài khoản nhận xét so với hồi nhỏ, đường nét gương mặt của nàng hậu ở hiện tại không thay đổi quá nhiều, chỉ trở nên sắc nét hơn.
Ảnh hồi bé (bên trái) gây chú ý của Thiên Ân. Ảnh: FBNV.
Thiên Ân sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô bước vào lĩnh vực diễn xuất với vai phụ trong phim Công tử Bạc Liêu, tiếp đó đảm nhận vai chính đầu tiên là Thúy Vân trong Nụ hôn bạc tỷ, ra mắt dịp Tết 2025.
Trong phim, cô vào vai một cô gái bán bánh mì cá tính, giàu hoài bão, bị kẹt giữa mối tình tay ba với hai chàng trai là Tú (Ma Ran Đô) và Nhật Quang (Lê Xuân Tiền). Năm qua, cô tham gia chương trình Sao nhập ngũ.
Thời gian qua, Thiên Ân vướng tin hẹn hò Hoa hậu Kỳ Duyên. Cả 2 thường xuyên xuất hiện cùng nhau và có cử chỉ tình tứ. Qua những tấm ảnh do cả 2 đăng tải, họ thậm chí được cho là ở chung. Tuy nhiên, họ từng phủ nhận thông tin hẹn hò. Theo Kỳ Duyên, 2 người chỉ là đồng nghiệp thân thiết.
