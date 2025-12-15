Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ảnh quá khứ của Thiên Ân

  • Thứ hai, 15/12/2025 21:57 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Trong bức ảnh chụp năm 10 tuổi cùng bạn bè, Thiên Ân có gương mặt bụ bẫm, trong trẻo. Tấm hình đang được cộng đồng mạng chú ý.

Mới đây, một tài khoản chia sẻ hình ảnh của cô và Hoa hậu Thiên Ân khi 10 tuổi. Kèm theo loạt ảnh, tài khoản này viết: "Giờ lục lại album mới thấy hình mình chụp với Bơ năm 10 tuổi". Dưới bài đăng, Thiên Ân đáp: "Ôi trời ơi hóa ra là bạn cấp 1 hả".

Hình ảnh lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều tài khoản nhận xét so với hồi nhỏ, đường nét gương mặt của nàng hậu ở hiện tại không thay đổi quá nhiều, chỉ trở nên sắc nét hơn.

Thien An anh 1Thien An anh 2

Ảnh hồi bé (bên trái) gây chú ý của Thiên Ân. Ảnh: FBNV.

Thiên Ân sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô bước vào lĩnh vực diễn xuất với vai phụ trong phim Công tử Bạc Liêu, tiếp đó đảm nhận vai chính đầu tiên là Thúy Vân trong Nụ hôn bạc tỷ, ra mắt dịp Tết 2025.

Trong phim, cô vào vai một cô gái bán bánh mì cá tính, giàu hoài bão, bị kẹt giữa mối tình tay ba với hai chàng trai là Tú (Ma Ran Đô) và Nhật Quang (Lê Xuân Tiền). Năm qua, cô tham gia chương trình Sao nhập ngũ.

Thời gian qua, Thiên Ân vướng tin hẹn hò Hoa hậu Kỳ Duyên. Cả 2 thường xuyên xuất hiện cùng nhau và có cử chỉ tình tứ. Qua những tấm ảnh do cả 2 đăng tải, họ thậm chí được cho là ở chung. Tuy nhiên, họ từng phủ nhận thông tin hẹn hò. Theo Kỳ Duyên, 2 người chỉ là đồng nghiệp thân thiết.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Minh Hạo

Thiên Ân Hoa hậu Hòa bình

Đọc tiếp

Them mot anh trai vuong tranh cai hinh anh

Thêm một anh trai vướng tranh cãi

12 giờ trước 10:19 15/12/2025

0

Nicky mới đây phải lên tiếng giải thích về hành động gây tranh cãi của anh trong Anh trai “say hi”. Chung kết của chương trình này vướng nhiều ồn ào trong những ngày qua.

Tuan Hung nghen ngao nhac ve me hinh anh

Tuấn Hưng nghẹn ngào nhắc về mẹ

16 giờ trước 05:51 15/12/2025

0

Tuấn Hưng tự sáng tác 5 bài hát trong album mới. Nam ca sĩ bày tỏ anh chỉ muốn chia sẻ cảm xúc thật chứ không hão huyền về địa vị của bản thân trong lần trở lại này.

Nhom nhac nu Nhat Ban bi tan cong hinh anh

Nhóm nhạc nữ Nhật Bản bị tấn công

2 giờ trước 20:08 15/12/2025

0

Vụ tấn công từ người đàn ông 30 tuổi đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn tại sự kiện của nhóm nhạc HKT48 và Hey! Say! JUMP. Hai người bị thương sau sự việc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý