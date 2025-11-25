'Mưa đỏ' thắng lớn, Trấn Thành và Thu Trang bại trận

Tối 25/11, lễ bế mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV và trao giải Bông Sen đã diễn ra tại TP.HCM. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã vinh danh các tác phẩm, cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc ở các thể loại phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình. Trong đó, được chờ đợi hơn cả là các hạng mục giải thưởng dành cho phim truyện. Từ 16 phim, ban tổ chức đã chọn ra 4 tác phẩm xuất sắc để trao một giải vàng, 3 giải bạc. Song song, giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc - gồm diễn viên chính, diễn viên phụ, đạo diễn, biên kịch, quay phim, âm thanh, thiết kế và nhạc phim - cũng đã được trao.

Bông Sen Vàng 2025 thể loại phim truyện điện ảnh xướng danh Mưa đỏ. Chiến thắng này không quá bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn khán giả yêu phim. Trong số 16 phim tranh giải, Mưa đỏ sở hữu nhiều ưu thế hơn cả. Tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phim điện ảnh Việt - hơn 700 tỷ đồng . Không chỉ vậy, phim tạo ra cơn sốt trên khắp cả nước trong hơn một tháng trình chiếu.

Phát biểu nhận giải thưởng, đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động, chia sẻ: "Xin thay mặt cho Điện ảnh Quân đội và ê-kíp gửi lời cảm ơn trân trọng tới ban tổ chức đã trao cho chúng tôi phần thưởng cao quý. Chúng tôi đã tận hiến cho chiến dịch gian nan nhưng vinh quang này. Ê-kíp xin tri ân khán giả đã nối dài giấc mơ tuyệt đẹp của Mưa đỏ. Phần thưởng này cũng xin được gửi tặng những anh hùng, liệt sĩ - những người đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay". Các thành viên của Mưa đỏ quy tụ đông đủ trên sân khấu. Họ lần lượt trao nhau cúp Bông Sen Vàng.

Giải Bông Sen Bạc hạng mục điện ảnh được trao cho Địa đạo (Bùi Thạc Chuyên); Tử chiến trên không (Hàm Trần) và Chị dâu (Khương Ngọc). Điều này đồng nghĩa với việc hai bộ phim của Trấn Thành là Mai và Bộ tứ báo thủ bại trận. Tương tự, Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang) hay Kính vạn hoa (Võ Thanh Hòa), Công tử Bạc Liêu (Lý Minh Thắng)... không được nhận cúp. Một hạng mục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn là đạo diễn điện ảnh xuất sắc vinh danh Hàm Trần với Tử chiến trên không. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Tử chiến trên không đạt doanh thu xấp xỉ 252 tỷ đồng . Thành tích này giúp đứa con tinh thần của Hàm Trần vượt Hai Phượng, trở thành phim hành động Việt Nam ăn khách nhất lịch sử phòng vé.

Danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam năm nay gọi tên Phương Anh Đào (Mai); Việt Hương (Chị dâu) và Hồng Đào (Mang mẹ đi bỏ). Kết quả, Phương Anh Đào thắng giải quan trọng. Trong khi ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, Tuấn Trần vượt qua Thái Hòa để nhận cúp. Giải thưởng Nam/nữ diễn viên phụ xuất sắc lần lượt được trao cho Phương Nam (Mưa đỏ), Bảo Định (Tử chiến trên không) và Hồng Đào (Mai). Một số diễn viên như Tuấn Trần, Phương Anh Đào không có mặt để nhận giải thưởng.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.