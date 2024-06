Mua bán vàng khắp cả nước cần có hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính yêu cầu lãnh đạo các tỉnh phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế, đẩy mạnh áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc.

Bộ Tài chính yêu cầu siết hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong mua bán vàng bạc và các giao dịch thương mại khác. Ảnh: Đức Anh.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các tỉnh phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế. Trong công văn, Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh thành lập Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn do lãnh đạo UBND tỉnh, TP làm trưởng ban.

Các thành viên tham gia là đại diện Cục Thuế, cơ quan Công an, cơ quan Quản lý thị trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Sở Giao thông Vận tải…

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để triển khai thực hiện.

Sau khi thành lập ban này cần nhanh chóng rà soát, tuyên truyền, động viên, yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện triển khai áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đặc biệt là tập trung vào các lĩnh vực bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng.

Áp dụng tại các lĩnh vực kinh doanh như vàng bạc, nhà hàng, khách sạn, ăn uống, vận tải hành khách đường bộ, xăng dầu, trung tâm thương mại, vui chơi giải trì, thẩm mỹ, bán lẻ thuốc tân dược, phí đường bộ, cáp treo…

Phấn đấu thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2024 đạt tối thiểu 70% tổng số doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc đối tượng phải áp dụng theo Kế hoạch triển khai của Cục Thuế.

Song song đó thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong các lĩnh vực kinh doanh.

"Đảm bảo 100% giao dịch được ghi nhận và xuất đầy đủ hóa đơn điện tử. Nếu phát hiện, xử lý nghiêm", Bộ Tài chính chỉ đạo.

Liên quan tới thị trường vàng, trước đó Bộ này cũng đã có Công điện về tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, kinh doanh trái phép vàng.

Trong đó yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục Thuế chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định áp dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, cửa hàng, địa điểm kinh doanh vàng.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quản lý thị trường kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các vi phạm; chuyển ngay hồ sơ sang công an xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo cơ quan hải quan các cấp chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng, quản lý thị trường đẩy mạnh kiểm tra, điều tra, tổ chức đấu tranh kịp thời ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên bộ, trên biển và các địa điểm khác thuộc địa bàn hoạt động hải quan.

Về phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cơ quan quản lý tiền tệ vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị Bộ Công an phối hợp xử lý hành vi đầu cơ, tung tin thất thiệt hoặc thuê người xếp hàng mua gom vàng để đẩy giá, thao túng thị trường.

Chỉ đạo công an các địa phương đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng quốc doanh và SJC để hạn chế tình trạng đối tượng xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.

Trước đó nhà điều hành đã phát đi công văn khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp.

Đồng thời khuyến cáo người dân không cần phải xếp hàng mua vàng ngay từ những ngày đầu, đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu.