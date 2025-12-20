MU tính gây sốc với sao Saudi Pro League

Ruben Neves đang cân nhắc nghiêm túc khả năng trở lại Premier League sau quãng thời gian thi đấu tại Saudi Arabia.

Ruben Neves xem xét trở lại Anh thi đấu. Ảnh: Reuters.

Theo Times, Neves từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng từ Al Hilal và mong muốn được trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao tại Anh. Tiền vệ này sẽ cán mốc 29 tuổi vào tháng 3/2026. Dù không còn trẻ trung, Neves lại sở hữu kinh nghiệm dày dạn tại Premier League sau 6 mùa giải khoác áo Wolves.

Khả năng kiểm soát tuyến giữa, tung ra những cú sút xa uy lực cùng nhãn quan chiến thuật tốt khiến Neves được đánh giá là phương án phù hợp để giải quyết những vấn đề nơi hàng tiền vệ của MU hiện tại, nhất là khi HLV Ruben Amorim đang tìm kiếm sự cân bằng giữa kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn.

Tuyến giữa của “Quỷ đỏ” được dự báo có nhiều biến động trong thời gian tới. Casemiro nhiều khả năng rời Old Trafford khi hợp đồng đáo hạn vào ngày 30/6 và đã được liên hệ với MLS. Manuel Ugarte cũng lọt vào tầm ngắm của một số CLB Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chỉ có hai lần đá chính tại Premier League mùa này.

Trong khi đó, Kobbie Mainoo được cho là sẽ tiếp tục tìm cách ra đi ở kỳ chuyển nhượng tới, sau khi nguyện vọng gia nhập Napoli theo dạng cho mượn hồi tháng 8 không được ban lãnh đạo MU chấp thuận.

Ngoài Neves, một số cái tên khác ở hàng tiền vệ đang được đưa vào danh sách theo dõi của MU gồm Elliot Anderson, Adam Wharton, Conor Gallagher, Carlos Baleba, Tyler Adams và Joao Gomes.

Bốn bàn thắng của MU trước Wolves Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.