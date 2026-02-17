MU tính gây sốc với sao Liverpool

Theo Fichajes, MU được cho là nhắm đến Alexis Mac Allister trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

MU để mắt Mac Allister.

Trong bối cảnh Casemiro sắp rời Old Trafford, "Quỷ đỏ" buộc phải tái thiết tuyến giữa bằng một cái tên đủ đẳng cấp và giàu năng lượng. Alexis Mac Allister, nhà vô địch World Cup 2022 được xem là mảnh ghép lý tưởng cho kế hoạch đó.

Mac Allister hiện còn hợp đồng với Liverpool đến năm 2028, nhưng phong độ của anh được cho là chưa thực sự ổn định trong giai đoạn chuyển giao chiến thuật dưới thời HLV Arne Slot. Một số nguồn tin cho biết những người thân cận với tiền vệ người Argentina không loại trừ khả năng anh tìm kiếm môi trường mới để đảm nhận vai trò nổi bật hơn, nơi sự sáng tạo và khả năng điều tiết lối chơi được phát huy tối đa.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất không nằm ở chuyên môn mà ở lịch sử. MU và Liverpool là hai đại kình địch truyền kiếp của bóng đá Anh, và trong hơn 6 thập kỷ qua hầu như không tồn tại những thương vụ trực tiếp giữa hai đội. Các CLB vùng tây bắc nước Anh thường ưu tiên bán cầu thủ ra nước ngoài thay vì tăng cường sức mạnh cho đối thủ lớn nhất.

Mac Allister sở hữu phong cách thi đấu hiện đại, có thể điều tiết nhịp độ và xâm nhập vòng cấm hiệu quả, những phẩm chất phù hợp với định hướng tái thiết tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Nếu xảy ra, đây sẽ là một trong thương vụ gây sốc bậc nhất lịch sử giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.