MU tiếp cận tiền đạo giá 100 triệu euro

Tiền đạo người Pháp đang nhận được sự quan tâm từ nhiều "ông lớn" Premier League, trong đó có cả Chelsea và Liverpool. Dù còn tới 4 năm hợp đồng với Frankfurt, Ekitike vẫn đang là một trong những cái tên được săn đón nhất phiên chợ hè 2025.

Frankfurt được cho là muốn thu về khoảng 85 triệu bảng (tương đương 100 triệu euro) nếu để tiền đạo 22 tuổi ra đi. Đây là thương vụ không hề dễ dàng với "Quỷ đỏ", đặc biệt khi Chelsea cũng nhập cuộc và sẵn sàng chi đậm.

Mùa giải vừa qua, Ekitike ghi 15 bàn và có 8 kiến tạo tại Bundesliga, góp công lớn giúp Frankfurt cán đích ở vị trí thứ 3 và giành vé dự Champions League. Phong độ ấn tượng đó giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB châu Âu.

Trong khi đó, MU vừa chi 62,5 triệu bảng để chiêu mộ Matheus Cunha. Tuy nhiên, dưới thời tân HLV Ruben Amorim, CLB chủ sân Old Trafford vẫn muốn tăng cường thêm hỏa lực sau một mùa giải thất vọng, với việc chỉ ghi vỏn vẹn 44 bàn sau 38 vòng ở Premier League.

Sự quan tâm của Man United dành cho Ekitike xuất hiện ngay sau khi có thông tin Arsenal đã gửi lời đề nghị đầu tiên dành cho Viktor Gyokeres. Ngoài ra, MU còn để mắt tới Benjamin Sesko và Victor Osimhen.

Về phía MU, hàng công hiện tại không mang lại sự tin tưởng khi cả Rasmus Hojlund lẫn Joshua Zirkzee đều thi đấu dưới kỳ vọng. MU cần bán bớt cầu thủ trước khi chi tiếp sau thương vụ Cunha. Những cái tên như Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia đều nằm trong diện cần thanh lý.

