MU sở hữu 'vũ khí bí mật' trong thương vụ Sesko

Sau Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, MU chưa dừng lại. Mục tiêu tiếp theo là một trung phong đẳng cấp và Sesko được coi là ưu tiên số một. Điều đặc biệt là nếu thương vụ này thành công, tương lai của Hojlund tại Old Trafford sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.

Tuy vậy, đây là chìa khóa giúp MU mở ra một thỏa thuận khôn ngoan với RB Leipzig. Theo The Athletic, đội bóng Đức được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng cho Hojlund. Một phương án "đổi người" giữa hai CLB - Hojlund đến Leipzig và Sesko tới MU, được xem xét, dù chưa có đàm phán chính thức.

Hiện tại, một số đội bóng khác cũng theo sát Hojlund. Inter Milan từng quan tâm nhưng chiêu mộ Ange-Yoan Bonny, còn AC Milan chỉ muốn mượn thay vì mua đứt. Dortmund cũng được xem là bến đỗ phù hợp cho tiền đạo người Đan Mạch.

Mặt khác, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Christopher Vivell - cựu Giám đốc tập đoàn Red Bull và hiện là giám đốc tuyển trạch tại MU, cũng đóng vai trò quan trọng trong thương vụ Sesko nhờ mối quan hệ thân thiết với RB Leipzig và sự am hiểu về tiền đạo người Slovenia.

Về phía Sesko, kể từ khi gia nhập RB Leipzig vào năm 2023, anh đãghi 39 bàn sau 87 trận. Mùa hè năm ngoái, Sesko từng được liên hệ với cả MU lẫn Arsenal, nhưng chọn ở lại Đức thêm một mùa giải.

