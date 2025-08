Dấu hiệu Sesko có thể đến MU

Mới đây, Leipzig đã công bố bộ trang phục thứ ba cho mùa giải 2025/26, nhưng Sesko không có mặt trong bất kỳ bức ảnh nào. Tuy nhiên, đó không phải là "gợi ý" duy nhất xuất hiện.

Tài khoản X có tên "AcademyScoop", chuyên theo dõi các đội trẻ của MU, đã đăng tải một bức ảnh gây chú ý của người đại diện của Sesko, Elvis Basanovic. Người này được cho là đã xuất hiện tại sân tập của "Quỷ đỏ". Tài khoản chính thức của Sesko cũng nhấn "thích" bức ảnh này.

Basanovic từng đến sân Old Trafford nhiều lần, với lần gần nhất là vào tháng 5/2024. "Mỗi lần đến đây đều mang lại niềm vui cho tôi. MU sẽ trở lại mạnh mẽ", một trong những dòng trạng thái được Basanovic chia sẻ.

Theo Athletic, Leipzig sẽ không bán Sesko với giá thấp hơn mức 64,8 triệu bảng. Tiền đạo 22 tuổi này đã ghi được 27 bàn thắng tại Bundesliga kể từ khi gia nhập vào năm 2023 và còn bốn năm hợp đồng với Leipzig.

Christopher Vivell, Trưởng đội ngũ tuyển trạch của MU, là người thúc đẩy thương vụ này. Ông Vivell từng có thời gian sát cánh cùng Sesko khi còn làm việc tại Salzburg.

Vivell từng nhận xét về Sesko trên trang chủ Bundesliga: "Đó là một trong những tài năng trẻ hàng đầu và có tiềm năng trở thành ngôi sao lớn. Sesko có đủ mọi tố chất, cậu ấy đặc biệt nhanh nhẹn và không chiến tốt. Ngoài ra, Sesko còn là một tay săn bàn thực thụ".

MU đang tích cực theo đuổi Sesko và có thể để Rasmus Hojlund sang Leipzig như một thỏa thuận trong hợp đồng giữa đôi bên.

