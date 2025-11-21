MU sẽ bán Zirkzee, 'săn' tiền đạo 45 triệu euro

Manchester United được cho là khởi động lại kế hoạch chiêu mộ Jean-Philippe Mateta, tiền đạo người Pháp đang khoác áo Crystal Palace.

Mateta có thể gia nhập MU.

Với hợp đồng chỉ còn 18 tháng và chưa có dấu hiệu gia hạn, Mateta trở thành một trong những cái tên thu hút sự chú ý, đặc biệt là khi anh đang có ý định tìm thử thách mới.

Theo Football Insider, Mateta không tỏ ra vội vàng trong việc ký hợp đồng mới. Động thái này khiến Crystal Palace đứng trước tình thế buộc phải cân nhắc bán anh vào mùa hè 2025. CLB chủ sân Selhurst sẵn sàng để cầu thủ người Pháp ra đi nếu nhận được lời đề nghị vào khoảng 45 triệu euro.

Manchester United xem Mateta là mảnh ghép giúp giảm tải áp lực cho Benjamin Sesko cũng như bổ sung kinh nghiệm cho hàng công. "Quỷ đỏ" luôn ưu tiên một trung phong có khả năng tranh chấp, giữ bóng và dứt điểm tốt như Mateta. Ở mùa này, cầu thủ sinh năm 1997 duy trì phong độ tốt với 6 bàn, 2 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh.

Việc chiêu mộ Mateta trong tháng 1/2026 được đánh giá là khó xảy ra, nhưng thương vụ vào mùa hè lại hoàn toàn khả thi. Đội chủ sân Old Trafford lên kế hoạch thanh lý Joshua Zirkzee để gây quỹ đón bản hợp đồng bom tấn từ Crystal Palace.

Không chỉ Manchester United, Tottenham và Newcastle cũng đang để mắt tới Mateta. Sự quyết tâm của anh trong việc nâng tầm sự nghiệp càng khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn.