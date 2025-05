MU sắp nổ 'bom tấn' 62,5 triệu bảng

Manchester United đang tiến rất gần đến việc hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Matheus Cunha của Wolves.

Cunha sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên của MU trong hè 2025.

The Athletic xác nhận Cunha gật đầu đồng ý với dự án thể thao tại Old Trafford, và các điều khoản cá nhân giữa đôi bên đã hoàn tất. Hiện chỉ còn một vài chi tiết cuối cùng cần thống nhất giữa các bên liên quan trước khi thương vụ được công bố.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen quộc để khẳng định thương vụ chuẩn bị được thông qua. Nếu không có bất ngờ gì, Cunha sẽ chính thức trở thành người của MU trong ít ngày tới.

Goal đưa tin MU sẽ trả khoản phí giải phóng hợp đồng để sở hữu Cunha, vào khoảng 62,5 triệu bảng. Đây là tin vui cho người hâm mộ MU, khi Cunha được coi là một trong những cầu thủ tấn công tài năng ở Premier League.

Cunha là mẫu cầu thủ đa năng, được đánh giá phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 HLV Ruben Amorim đang áp dụng ở MU. Ngoài ra, với bộ kỹ năng toàn diện, cầu thủ người Brazil có thể thi đấu ở cả vai trò trung phong lẫn chạy cánh.

Gia nhập Wolves với vị trí ban đầu là tiền đạo cắm, Cunha dần chuyển mình và tỏa sáng ở vai trò tiền vệ tấn công lẫn chơi ở hai cánh. Những pha rê bóng từ cánh trái và xộc thẳng vào trung lộ là điểm mạnh của Cunha.

MU đang tích cực củng cố đội hình nhằm cạnh tranh cho các danh hiệu lớn ở mùa giải 2025/26. Ngoài Cunha, "Quỷ đỏ" cũng muốn đón Liam Delap từ Ipswich Town với mức phí 30 triệu bảng.