MU sắp hoàn tất 2 thương vụ gần 100 triệu bảng

Theo The Athletic, Ipswich cho phép Delap bay đến Manchester để đàm phán với đội chủ sân Old Trafford. "Quỷ đỏ" thuyết phục chân sút trẻ về tầm nhìn phát triển của đội bóng trong bối cảnh HLV Ruben Amorim cần một tiền đạo mới trong hè 2025.

Chân sút 22 tuổi là mục tiêu hàng đầu của MU sau khi ghi đến 12 bàn tại Premier League mùa này, bất chấp CLB chủ quản rớt hạng. Tuy nhiên, MU chưa chính thức gửi đề nghị chuyển nhượng khi ưu tiên tập trung cho trận chung kết Europa League vào ngày 22/5.

Chelsea cũng để mắt tới Delap với điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 30 triệu bảng sau khi Ipswich xuống hạng Championship. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ từng thuộc biên chế Man City nghiêng về khả năng cập bến "Nhà hát của những giấc mơ" sau khi trực tiếp đàm phán với lãnh đạo "Quỷ đỏ".

Bên cạnh Delap, MU cũng tiến gần đến việc chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves. Tiền đạo người Brazil đồng ý các điều khoản cá nhân. MU phải bỏ ra 62,5 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng. Thương vụ chỉ còn vài chi tiết cuối cùng là được thông qua.

Delap và Cunha tiêu tốn của MU tổng chi phí lên đến gần 100 triệu bảng, hứa hẹn mang lại sức mạnh mới cho hàng công. MU vào tới chung kết Europa League mùa này nhưng thi đấu bết bát ở Premier League khi đứng tận vị trí thứ 16.

