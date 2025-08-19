MU ra giá 80 triệu euro cho sao Real Madrid

Manchester United đưa Eduardo Camavinga vào danh sách mục tiêu ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

MU muốn có Camavinga.

Dưới thời HLV Rubén Amorim, "Quỷ đỏ" xác định rõ nhu cầu cấp bách, đó là bổ sung một tiền vệ trung tâm giàu năng lượng để củng cố tuyến giữa. Theo Fichajes, ban lãnh đạo MU sẵn sàng chi tới 80 triệu euro. Đây là con số không hề nhỏ, nhưng hoàn toàn hợp lý nếu xét đến độ tuổi, tiềm năng phát triển và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao mà cầu thủ người Pháp sở hữu.

Amorim đánh giá Camavinga là mảnh ghép lý tưởng cho sơ đồ 3-4-2-1. Trong bối cảnh Casemiro cao tuổi, Manuel Ugarte không đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

MU cần một cầu thủ có thể cân bằng tuyến giữa, vừa phòng ngự chắc chắn vừa hỗ trợ khâu triển khai bóng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thậm chí khẳng định trong cuộc họp nội bộ rằng MU cần một tiền vệ mang đến năng lượng, sự phán đoán và khả năng giữ nhịp và Camavinga có đủ tất cả phẩm chất ấy.

Ở Real Madrid, tình hình của Camavinga vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Anh vừa trải qua chấn thương mắt cá khiến bỏ lỡ trận mở màn La Liga, và sự cạnh tranh gay gắt trong hàng tiền vệ khiến tương lai của anh ít nhiều bị đặt dấu hỏi.

Dù vậy, HLV Xabi Alonso vẫn xem Camavinga là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn, với hợp đồng kéo dài đến năm 2029. Mùa trước, tiền vệ 22 tuổi này ra sân 41 trận, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 89% cùng trung bình hơn 6 pha thu hồi bóng mỗi trận. Những thống kê đó cho thấy anh là một trong những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu ở lứa tuổi dưới 23.