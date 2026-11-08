MU phải cảm ơn Liverpool vì có được Shea Lacey

Từng lớn lên trong gia đình hâm mộ Liverpool, Shea Lacey lại chọn khoác áo MU và đang trở thành niềm hy vọng mới tại Old Trafford.

Lacey có cơ hội cạnh tranh vị trí với Amad Diallo trong đội hình MU ở giai đoạn tới.

Chiến thắng 3-2 trước Roma tại Champions League hôm 3/11 mang đến cho MU nhiều hơn ba điểm. Trong lúc đội bóng của Michael Carrick gặp khó khăn, Shea Lacey xuất hiện và tạo ra bước ngoặt chỉ sau ít phút có mặt trên sân.

Được tung vào sân thay Amad Diallo ở phút 75, Lacey chơi đầy tự tin bên hành lang phải. Phút 86, cầu thủ 19 tuổi xử lý bóng khéo léo trước khi kiến tạo để Matheus Cunha ghi bàn quyết định, hoàn tất màn ngược dòng cho đội chủ sân Old Trafford.

Lacey chỉ có khoảng 15 phút thi đấu nhưng để lại dấu ấn rõ rệt. Anh thực hiện 14 lần chạm bóng, chuyền chính xác 100%, rê bóng thành công 3 trong 4 lần và thắng 4 trong 5 pha tranh chấp. Những thống kê phản ánh sự hiệu quả của cầu thủ trẻ trong trận đấu có áp lực lớn.

Trước cuộc đối đầu Roma, Lacey mới chơi 125 phút từ đầu mùa. Màn trình diễn vừa qua khiến anh được chú ý nhiều hơn, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu Carrick có nên trao cơ hội thường xuyên cho tài năng trưởng thành từ học viện Carrington.

Quyết định thay đổi sự nghiệp Lacey

Theo Telegraph, câu chuyện của Lacey có một chi tiết đặc biệt: MU phải cảm ơn Liverpool vì góp phần đưa cầu thủ trẻ này đến Old Trafford.

Shea Lacey góp dấu giày vào bàn thắng quyết định giúp MU thắng Roma 3-2 tại Champions League.

Lacey sinh ra tại Liverpool trong gia đình có truyền thống ủng hộ đội bóng thành phố cảng. Cha anh từng tập luyện tại học viện Liverpool, trong khi Shea và hai người anh Paddy, Luis thường xuyên theo gia đình đến Anfield xem bóng đá.

Với xuất thân như vậy, nhiều người có thể nghĩ Lacey sẽ gắn bó với Liverpool. Tuy nhiên, người cha lại nhìn nhận tương lai các con theo hướng khác. Bước ngoặt xuất hiện khi Paddy có cơ hội thử việc tại MU, tạo điều kiện để gia đình tìm hiểu môi trường đào tạo ở Carrington.

Sau khi đánh giá cách MU phát triển cầu thủ trẻ, cha Lacey quyết định đưa hai người con nhỏ đến học viện của đội bóng thành Manchester. Ông tin rằng Carrington mang đến điều kiện phù hợp hơn để các con theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp, dù gia đình vốn dành tình cảm đặc biệt cho Liverpool.

Lacey gia nhập MU từ năm 7 tuổi. Khi trưởng thành, anh cũng xác định rõ sự lựa chọn của mình. Theo Telegraph, cầu thủ trẻ từng nói với gia đình rằng không thể ra sân đối đầu Liverpool với quyết tâm chiến thắng, rồi quay về khán đài Anfield cổ vũ đội bóng như trước.

Lacey từng thường xuyên đến Anfield cùng gia đình trước khi gia nhập học viện MU từ năm 7 tuổi.

Tại Carrington, Lacey sớm gây chú ý bởi kỹ thuật cá nhân, khả năng đổi hướng và xử lý bóng trong không gian hẹp. Anh còn từng tập quyền Anh, lọt vào bán kết giải vô địch quốc gia theo lứa tuổi ở hạng cân 36 kg năm 2019.

Tuy nhiên, chấn thương từng đe dọa quá trình phát triển của cầu thủ này. Một lần rách cơ đùi khiến Lacey phải nghỉ thi đấu bảy tháng. Các vấn đề thể lực kéo dài đến mức tháng 9/2025, anh mới lần đầu chơi trọn 90 phút sau khoảng hai năm.

Trong giai đoạn khó khăn, Wayne Rooney là một trong những người động viên Lacey. Cả hai đều sinh ra tại Liverpool, có chung công ty đại diện và lựa chọn phát triển sự nghiệp ở MU. Những kinh nghiệm của Rooney giúp cầu thủ trẻ có thêm điểm tựa trong quá trình tìm lại phong độ.

Lacey có thể lấy vị trí của Amad Diallo?

Màn trình diễn trước Roma có thể thay đổi vị thế của Lacey trong đội hình MU. Trước trận đấu này, cầu thủ 19 tuổi chưa có nhiều cơ hội thể hiện ở đội một. Tuy nhiên, những gì anh làm được khiến Carrick khó có thể bỏ qua.

Điểm mạnh của Lacey nằm ở khả năng nhận bóng trong tư thế quay lưng, xoay người thoát pressing và tăng tốc ở phạm vi hẹp. Anh không ngại đối đầu trực tiếp với hậu vệ, đồng thời có khả năng đưa ra quyết định nhanh ở khu vực cuối sân.

Tình huống kiến tạo cho Cunha cho thấy Lacey không chỉ biết rê bóng. Anh quan sát được khoảng trống, chọn thời điểm chuyền hợp lý và giúp đồng đội có cơ hội dứt điểm thuận lợi.

Wayne Rooney đánh giá cao màn trình diễn của Lacey và tin cầu thủ trẻ xứng đáng được trao thêm cơ hội.

Bình luận trên Prime Sport, Rooney đánh giá cao pha chạm bóng đầu tiên của Lacey trong tình huống dẫn đến bàn thắng. Cựu đội trưởng MU cũng cho rằng Amad sở hữu nhiều phẩm chất tốt, nhưng hiệu quả trong những tình huống quyết định vẫn là yếu tố quan trọng nhất với một cầu thủ tấn công.

Rooney thậm chí tin Lacey xứng đáng được cân nhắc đá chính trước Aston Villa ngày 8/11. Nhận định ấy phản ánh sự cạnh tranh ngày càng rõ giữa tài năng 19 tuổi và Amad ở hành lang phải.

Carrick cũng hài lòng với học trò. Nhà cầm quân người Anh đánh giá Lacey có cá tính, sự tinh quái và tinh thần sẵn sàng đối đầu. Ông đặc biệt ghi nhận việc cầu thủ trẻ chấp nhận lùi sâu hỗ trợ phòng ngự khi MU cần bảo vệ tỷ số.

Dù vậy, Lacey vẫn còn nhiều điều phải chứng minh. Một màn trình diễn ấn tượng trong khoảng 15 phút chưa đủ bảo đảm suất đá chính tại Premier League. Sau những chấn thương kéo dài, khả năng duy trì thể lực và thi đấu ổn định là thử thách quan trọng nhất.

Theo bình luận của Guardian, sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ như Lacey và Kobbie Mainoo giúp cải thiện bầu không khí tại Old Trafford. Nhưng MU vẫn cần giải quyết nhiều vấn đề về lối chơi và kết quả, thay vì trông chờ hoàn toàn vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Với Lacey, con đường phía trước vẫn còn dài. Tuy nhiên, từ chỗ chỉ có ít phút thi đấu ở đội một, anh đã chứng minh mình đủ khả năng tạo khác biệt tại Champions League.

Liverpool từng góp phần hình thành tình yêu bóng đá của Lacey, nhưng quyết định của người cha đã đưa anh đến MU. Nếu cầu thủ 19 tuổi tiếp tục tiến bộ, lựa chọn năm xưa có thể trở thành một trong những câu chuyện đáng nhớ của học viện Carrington.