MU mất nửa đội hình đấu Aston Villa

MU sẽ bước vào cuộc chạm trán với Aston Villa tại vòng 17 Premier League trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Casemiro vắng mặt vì án treo giò. Ảnh: Reuters.

Daily Mail đưa tin MU mất đến 7 cầu thủ trước cuộc đối đầu với Aston Villa trên sân Villa Park ngày 21/12. Những tổn thất trải đều ở cả ba tuyến đang đặt HLV Ruben Amorim trước thách thức lớn về mặt nhân sự lẫn chiến thuật.

Ở hàng phòng ngự, hai trung vệ Harry Maguire và Matthijs de Ligt vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương. Đây là khu vực vốn đã không thật sự ổn định của “Quỷ đỏ” từ đầu mùa, và sự vắng mặt kéo dài của cả hai càng khiến nỗi lo gia tăng.

Tuyến giữa của MU cũng chịu tổn thất đáng kể khi Casemiro không thể ra sân do án treo giò. Tiền vệ người Brazil bị cấm thi đấu sau khi nhận đủ 5 thẻ vàng.

Ngoài ra, “Quỷ đỏ” còn chịu thiệt thòi khi phải để bộ ba Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui trở về quê nhà hội quân cùng đội tuyển quốc gia, tham dự CAN 2025.

Mbeumo và Amad là những nhân tố quan trọng ở cánh phải, mang lại tốc độ và sự đột biến trong tấn công, trong khi Mazraoui đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự.

Với hàng loạt sự vắng mặt, MU buộc phải trông chờ vào chiều sâu đội hình cũng như khả năng ứng biến của ban huấn luyện. CĐV "Quỷ đỏ" càng lo lắng khi Aston Villa đang có phong độ ấn tượng với 5 trận thắng liên tiếp tại Premier League, hiện xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng.

