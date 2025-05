MU lập tức chia tay 3 cầu thủ

Trang chủ MU thông báo: "Xin gửi lời cảm ơn đến Victor, Jonny và Christian vì những đóng góp của họ trong thời gian khoác áo đội bóng, và chúc họ những điều tốt đẹp nhất trong chặng đường sắp tới".

Jonny Evans là biểu tượng từ lò đào tạo MU. Anh từng gắn bó với sân Old Trafford gần một thập kỷ trước khi rời CLB năm 2015. Trở lại vào năm 2023 dưới thời Ten Hag, trung vệ người Bắc Ireland vẫn cho thấy được kinh nghiệm, nhưng tuổi tác khiến thời gian ra sân của anh bị hạn chế.

Christian Eriksen và chơi 107 trận cho MU kể từ khi gia nhập năm 2022. Trong bối cảnh "Quỷ đỏ" chuẩn bị thực hiện cuộc cải tổ toàn diện, tiền vệ người Đan Mạch không được gia hạn. Anh rời CLB với một League Cup và FA Cup.

Victor Lindelof được mua từ Benfica với giá 31 triệu bảng vào năm 2017. Anh có 284 lần ra sân, cùng 2 danh hiệu cúp quốc nội, đồng thời cũng rời đi trong thầm lặng như cách anh luôn cống hiến.

Chưa dừng lại ở đây, theo truyền thông Anh, MU sẽ đưa toàn bộ đội hình lên thị trường chuyển nhượng trong hè năm nay, không còn bất kỳ cái tên nào là bất khả xâm phạm.

Nguyên nhân sâu xa đến từ việc đội chủ sân Old Trafford không thể giành quyền tham dự Champions League mùa tới, qua đó mất khoản thu nhập lên đến 100 triệu bảng.

Bruno Fernandes, Casemiro, Garnacho, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Andre Onana và Harry Maguire đều có thể bị bán. Đáng chú ý nhất là đội trưởng của CLB, người đã công khai bày tỏ mong muốn được ra đi nếu ban lãnh đạo cảm thấy đó là điều cần thiết.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.