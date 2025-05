MU nổ 'bom tấn' 62,5 triệu bảng

Manchester United đạt thỏa thuận với Wolves về việc chiêu mộ tiền đạo Matheus Cunha, qua đó chuẩn bị hoàn tất thương vụ đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Cunha là tân binh đầu tiên của MU trong hè 2025.

Theo The Athletic, Cunha đồng ý gia nhập "Quỷ đỏ" từ nhiều ngày trước, và giờ đây, bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn đến năm 2031, đã được chuẩn bị sẵn sàng để ký kết.

Mức phí chuyển nhượng lên tới 62,5 triệu bảng, tương đương điều khoản phá vỡ hợp đồng của Cunha, nhưng MU sẽ thanh toán theo từng đợt. Các thủ tục giấy tờ giữa hai CLB sẽ được hoàn tất trong tuần này.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen quộc để khẳng định thương vụ chuẩn bị được thông qua. "Cunha là tân binh đầu tiên của Manchester United trong hè 2025", nhà báo người Italy kết luận.

Cunha mới 25 tuổi và có mùa giải ấn tượng tại Wolves nhờ lối chơi tốc độ, kỹ thuật và linh hoạt. Anh được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột phá cho hàng công MU dưới thời HLV Ruben Amorim.

Gia nhập Wolves với vị trí ban đầu là tiền đạo cắm, Cunha dần chuyển mình và tỏa sáng ở vai trò tiền vệ tấn công lẫn chơi ở hai cánh. Những pha rê bóng từ cánh trái và xộc thẳng vào trung lộ là điểm mạnh của Cunha.

Ngoài Cunha, Liam Delap và Viktor Gyokeres cũng được MU quan tâm. Tuy nhiên, cả hai đều mong muốn chơi ở Champions League mùa sau, khiến "Quỷ đỏ" gặp bất lợi so với những đối thủ cạnh tranh khác như Arsenal hay sắp tới có thể là Chelsea.

Ngược lại, tương lai của Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee bị đặt dấu hỏi lớn. Hojlund không thu hút được nhiều sự quan tâm từ các CLB châu Âu. Juventus là đội hiếm hoi muốn có Hojlund. Tương tự Zirkzee được đồn trở lại Serie A chơi bóng. MU khả năng cao chịu lỗ nếu thanh lý bộ đôi này.