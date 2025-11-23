Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU hỏi mua sao Al Hilal

  • Chủ nhật, 23/11/2025 08:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Ruben Neves đang trở thành mục tiêu lớn nhất của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2026.

Ruben Neves nằm trong tầm ngắm của MU.

Theo Fichajes, HLV Ruben Amorim muốn đưa Neves trở lại Premier League để củng cố tuyến giữa. Tiền vệ người Bồ Đào Nha, hiện khoác áo Al Hilal, đã sẵn sàng rời Saudi Arabia và nghiêm túc cân nhắc việc tái xuất tại giải đấu nơi anh từng thi đấu thành công nhiều năm.

Manchester United được cho là đang chuẩn bị lời đề nghị khoảng 18 triệu bảng, mức giá được đánh giá là “món hời” trong bối cảnh đội bóng đang thiếu một tiền vệ có kinh nghiệm, khả năng kiểm soát nhịp độ và sức ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Sau nhiều trận đấu sa sút vì thiếu ổn định ở khu trung tuyến, sự xuất hiện của Neves được xem là giải pháp lập tức nâng tầm lối chơi của "Quỷ đỏ".

Với hợp đồng của Neves tại Al Hilal chỉ còn thời hạn đến mùa hè 2026, đội bóng Saudi Pro League buộc phải lắng nghe các đề nghị trong tháng 1 để tránh nguy cơ mất trắng. Tuy nhiên, mức lương khổng lồ của anh vẫn là rào cản mà Manchester United phải giải quyết, dù cầu thủ này tỏ ra sẵn sàng giảm thu nhập để trở lại môi trường cạnh tranh đỉnh cao.

Dù đang chiếm lợi thế, MU không phải đội duy nhất quan tâm. Newcastle và Tottenham đều dõi theo tình hình và sẵn sàng hành động nếu thương vụ mở ra cơ hội. Dẫu vậy, bản thân Neves được cho là ưu tiên khoác áo một đội bóng có tham vọng danh hiệu, điều giúp United có thêm ưu thế.

Duy Anh

