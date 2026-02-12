MU hết cửa mời Tuchel?

Thomas Tuchel được cho là sẽ ký hợp đồng mới để tiếp tục dẫn dắt tuyển Anh đến năm 2028, với khả năng thỏa thuận được công bố trước lễ bốc thăm Nations League 2026/27.

Tương lai của Tuchel ở tuyển Anh được đảm bảo. Ảnh: Reuters.

Theo The Times, hợp đồng hiện tại của Tuchel ký hồi tháng 10/2024 trước khi ông chính thức nhận việc vào tháng 1/2025, sẽ hết hạn sau World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Việc gia hạn sớm được xem là bước đi nhằm tránh bất ổn trước thềm giải đấu lớn.

Nếu ký mới, chiến lược gia 52 tuổi sẽ tại vị đến hết Euro 2028. Giải đấu này do Anh, Scotland, Wales và Ireland đồng đăng cai, với bán kết và chung kết diễn ra tại Wembley. Tuchel được cho là hào hứng với cơ hội dẫn dắt tuyển Anh ở một kỳ Euro "sân nhà".

Dưới thời Tuchel, tuyển Anh tạo dấu ấn mạnh ở vòng loại World Cup 2026 khi trở thành đội châu Âu đầu tiên giành trọn điểm sau 8 trận mà không thủng lưới. Những trụ cột như Harry Kane và Declan Rice đều công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông.

FA coi việc giữ chân một HLV hàng đầu thế giới là bước đi quan trọng trong bối cảnh thị trường HLV đang biến động. Tuchel từng được Manchester United tiếp cận thay Erik ten Hag và có cuộc gặp với đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe trước khi từ chối. Ông cũng được nhắc tới ở Tottenham và nằm trong nhóm ứng viên cho ghế nóng Real Madrid.

So sánh việc này với quyết định gia hạn Fabio Capello trước World Cup 2010 là điều khó tránh, nhưng bối cảnh khác biệt. Capello chỉ thể hiện mong muốn gia hạn sát ngày giải đấu khi Inter Milan quan tâm.

Tuchel rất hào hứng với công việc tại đội tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Tuchel bày tỏ mong muốn ở lại từ sớm. Tháng 11, khi công bố danh sách cho các trận gặp Albania và Serbia, ông nói dẫn dắt tuyển Anh sau World Cup là "một khả năng" và bày tỏ sự hào hứng.

"Tôi biết từ nhiều năm làm bóng đá chuyên nghiệp điều gì khiến tôi hạnh phúc và phát huy tốt nhất khả năng của mình", Tuchel nói, "Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và thích làm việc với các cầu thủ, gần gũi với Premier League. Tôi cũng biết mình nhận được mức độ ủng hộ và tin tưởng như thế nào".

Tuchel sẽ dự lễ bốc thăm Nations League tại Brussels. Tuyển Anh thuộc nhóm hạt giống số ba League A.

Chiến dịch World Cup 2026 của họ sẽ khởi tranh ngày 17/6 với trận gặp Croatia tại Dallas, trước khi chạm trán Ghana và Panama ở hai trận còn lại của vòng bảng. Việc gia hạn giúp tuyển Anh bước vào giải đấu với sự ổn định và rõ ràng về tương lai.