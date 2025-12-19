MU gửi đề nghị rung chuyển Serie A

Manchester United sẵn sàng gửi lời đề nghị trị giá lên tới 100 triệu euro cho Kenan Yildiz, ngôi sao trẻ đang khoác áo Juventus.

Yildiz được MU để mắt.

Dưới thời HLV Ruben Amorim, đội chủ sân Old Trafford quyết tâm tái thiết hàng công bằng một cái tên vừa trẻ trung, vừa đủ đẳng cấp để tạo ra ảnh hưởng tức thì. Nếu thương vụ xảy ra, Yildiz sẽ trở thành thương vụ bán cầu thủ cao thứ 3 lịch sử Serie A, chỉ xếp sau Romelu Lukaku, khi anh trở về Chelsea với giá 113 triệu euro và thương vụ 105 triệu euro mang tên Paul Pogba vào hè 2016.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” hiểu rằng việc trở lại cuộc đua danh hiệu không thể chỉ dựa vào những bản hợp đồng vá víu. Yildiz được xem là mảnh ghép chiến lược, có thể mang đến sự đột phá và sáng tạo cho hành lang trái. Ở tuổi 20, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ gây ấn tượng mạnh tại Serie A với 6 bàn thắng và 6 kiến tạo, trở thành biểu tượng cho làn sóng trẻ hóa của Juventus. Sự xuất hiện của Yildiz có thể giúp HLV Amorim có thêm lựa chọn cho hàng công, khi Matheus Cunha được đẩy lên như một số 10.

HLV Amorim đánh giá cao khả năng chơi bóng linh hoạt, tư duy chiến thuật và kỹ năng dứt điểm của Yildiz. Trong hệ thống tấn công giàu tốc độ và áp lực cao mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang xây dựng, cầu thủ này có thể kết nối hiệu quả với những cái tên như Cunha hay Bryan Mbeumo, qua đó gia tăng khả năng tạo đột biến cho hàng công. Việc Benjamin Sesko chưa đáp ứng được kỳ vọng cũng khiến Amorim càng quyết tâm tìm kiếm một phương án tấn công toàn diện hơn.

Về phía Juventus, dù Yildiz còn hợp đồng đến năm 2029, lời đề nghị 9 chữ số từ Premier League có thể khiến ban lãnh đạo đội bóng thành Turin phải cân nhắc. Với bản thân cầu thủ, Premier League được xem là sân khấu lý tưởng để anh vươn mình thành ngôi sao toàn cầu.