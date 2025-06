MU dễ mất Martinez vào tay Chelsea

Chelsea gia nhập cuộc đua chiêu mộ Emiliano Martinez, trong bối cảnh MU chần chừ chưa đưa ra quyết định cuối cùng dành cho người gác đền này.

Martinez muốn gia nhập MU nhưng thương vụ chưa có tiến triển.

Theo truyền thông Argentina, HLV Enzo Maresca đặc biệt muốn đưa nhà vô địch World Cup 2022 về Stamford Bridge để tăng cường chất lượng cho khung gỗ, sau khi bộ đôi Robert Sanchez và Filip Jorgensen gây thất vọng mùa trước.

DSports cho biết HLV Maresca bật đèn xanh cho thương vụ này, sau khi được trợ lý Willy Caballero tư vấn. Tuy nhiên, "The Blues" được cho là thất thế so với MU. The Athletic xác nhận Martinez mơ khoác áo "Quỷ đỏ". Dù vậy, bất kỳ thỏa thuận nào xảy ra sẽ phụ thuộc vào quyết định của Andre Onana.

HLV Maresca không chỉ coi Martinez là người gác đền đơn thuần mà còn tin anh đủ khả năng trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự Chelsea. Kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu đỉnh cao cùng tinh thần chiến thắng được xem là yếu tố then chốt để Chelsea tìm lại sự ổn định nơi khung gỗ.

Bên cạnh Martinez, Chelsea cũng để mắt đến Mike Maignan của AC Milan. Tuy vậy, giới chuyên môn nhận định những phẩm chất của Martinez phù hợp hơn với kế hoạch của CLB chủ sân Stamford Bridge hơn.

Tương lai của Martinez sẽ được quyết định trong hè này. Nếu MU không thể chốt hợp đồng, Chelsea có thể trở thành bến đỗ tiềm năng nhất tại Premier League. Hiện tại, Onana không chấp nhận ngồi dự bị và cũng không muốn ra đi. Do đó, MU gặp khó trong việc thanh lý trước khi tính đến chuyện chiêu mộ Martinez.