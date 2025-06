MU đạt thỏa thuận bán Jadon Sancho

Theo truyền thông Italy, cầu thủ 24 tuổi đã đạt được những thỏa thuận cá nhân cơ bản với Juventus và thương vụ đang tiến triển nhanh chóng sau cái gật đầu từ phía "Quỷ đỏ".

Trước đó, Sancho cũng nhận được sự quan tâm từ Fenerbahce nhưng vì nhiều lý do, thương vụ tới Thổ Nhĩ Kỳ đổ bể. Theo Goal, Sancho háo hức tìm kiếm một thử thách mới tại Serie A sau quãng thời gian không mấy thành công tại Premier League.

MU từng bỏ ra tới 85 triệu euro để chiêu mộ Sancho từ Dortmund năm 2021. Giờ đây, khi hợp đồng của anh chỉ còn 1 năm, "Quỷ đỏ" buộc phải bán sớm để tránh mất trắng vào hè sang năm, và mức giá 25 triệu euro được xem là hợp lý trong bối cảnh hiện tại.

Giám đốc Thể thao Damien Comolli của Juventus được cho là nhận được những tín hiệu tích cực từ phía Sancho. Dự kiến thương vụ được chốt trong tuần tới, khi Comolli trở lại châu Âu để hoàn tất các thủ tục.

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Sancho sẽ chính thức ra mắt Juventus ngay trong tuần tới. Đây được xem là cơ hội làm lại cho tiền vệ người Anh sau những năm tháng đầy biến động tại Old Trafford, và là bước chuẩn bị quan trọng cho hành trình hướng tới World Cup 2026.

Mùa trước, Sancho khoác áo Chelsea theo dạng cho mượn và phần nào tìm lại phong độ. Anh ra sân 42 trận trên mọi đấu trường, ghi 5 bàn và có 10 kiến tạo. Dù từng có thời điểm cân nhắc mua đứt, cuối cùng đội bóng thành London quyết định không chi 25 triệu bảng như thỏa thuận ban đầu. Họ chấp nhận trả 5 triệu bảng tiền phạt để tránh kích hoạt điều khoản mua đứt, do không đáp ứng được mức lương mà Sancho yêu cầu.

