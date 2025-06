Antony, Sancho bị chê không đủ trình độ đá ở Premier League

"Sancho từng chơi khá tốt ở Bundesliga, đó là nơi phù hợp với phong cách của cậu ấy", Waddle nhận định. "Premier League quá nhanh, quá đòi hỏi về thể lực. Đó không phải môi trường lý tưởng cho những cầu thủ như Sancho hay Antony".

"Nếu là Sancho, tôi sẽ cân nhắc trở lại Bundesliga hay thậm chí là Ligue 1, Serie A, La Liga. Tương tự, Antony không thể nào chơi tốt ở Anh được. Cả hai nên đi tìm một nơi mới để có thể phát huy năng lực tốt hơn thay vì tiếp tục chật vật ở Premier League", Waddle kết luận.

Kết thúc mùa giải 2024/25, Antony và Sancho trở lại MU sau thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Real Betis và Chelsea. Tuy nhiên, tương lai của cả hai tại Old Trafford gần như khép lại khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

Sancho được cho là tiến gần hơn bao giờ hết tới cánh cửa rời MU, với điểm đến khả thi là Thổ Nhĩ Kỳ. Dù trước đó nhận được sự quan tâm từ Juventus và Napoli, ngôi sao người Anh đạt thỏa thuận cá nhân với Fenerbahce. Anh sẽ nhận mức lương khoảng 8,5 triệu bảng mỗi mùa tại đội bóng mới.

Với Antony, tình hình không khá hơn là bao. Dù thi đấu ổn định trong màu áo Betis mùa vừa rồi, anh không được đội bóng Tây Ban Nha giữ lại do vướng mắc về tài chính. Hiện tại, "Quỷ đỏ" gặp khó trong việc tìm kiếm bến đỗ mới cho cầu thủ này.

