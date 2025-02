MU có thể vẫn sẽ bán Garnacho

Garnacho đang thể hiện tốt, song Manchester United vẫn cần thanh lý cầu thủ trụ cột trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để có tiền mua hậu vệ trái Alejandro Balde của Barcelona.

Garnacho khó có tương lai ở Manchester United.

Đội chủ sân Old Trafford đã không thể mua sắm rầm rộ trong tháng 1 do áp lực tài chính. The Times cho hay Manchester United gần đạt đến giới hạn về lợi nhuận và tính bền vững (PSR) của Premier League. Theo quy tắc của PSR, các câu lạc bộ Premier League không được phép để thua lỗ quá 105 triệu bảng trong chu kỳ ba năm.

Chính vì thế, ngay cả khi chi tiêu hạn chế trong phiên chợ giữa mùa, đội bóng của HLV Ruben Amorim vẫn không thể mạnh tay mua sắm vào mùa hè tới. Bởi vậy, "Quỷ đỏ" đang lên kế hoạch thanh lý cầu thủ, kể cả các trụ cột ở đội hình hiện tại.

Garnacho sẽ là cái tên được Manchester United ưu tiên thanh lý, bởi ngôi sao người Argentina có giá trị thanh khoản cao hàng đầu trong đội hình CLB lúc này. MU dự kiến thu về không dưới 50 triệu bảng từ số tiền bán Garnacho.

Tiết lộ từ Telegraph cho biết HLV Amorim ưu tiên bổ sung hai hậu vệ cánh, một tiền vệ và một tiền đạo trong phiên chợ hè 2025. Cầu thủ chạy cánh trái Alejandro Balde của Barcelona đang là mục tiêu số một với HLV Amorim hè này. Song, Balde có giá không dưới 60 triệu bảng.

Cá nhân HLV Amorim không đánh giá quá cao Garnacho, và tin rằng việc để cầu thủ này rời Old Trafford sẽ giúp MU mạnh hơn với các tân binh phù hợp hơn trong hệ thống 3-4-3.

Trong nhiều tuần, tương lai của Alejandro Garnacho bị đặt dấu hỏi khi Napoli và Chelsea liên tục thăm dò khả năng chiêu mộ tài năng trẻ người Argentina. Nếu Manchester United chấp nhận bán Garnacho, đó có lẽ sẽ là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất trong lịch sử đội bóng.

Bởi lẽ, trong đội hình hiện tại của Manchester United, rất ít cầu thủ có thể mang lại sự bùng nổ, làm sống lại hình ảnh những cầu thủ chạy cánh tốc độ, táo bạo và giàu tính đột biến - điều từng là bản sắc của "Quỷ đỏ" trong suốt nhiều thập kỷ.

