MU chốt tương lai HLV Amorim

MU được cho là vẫn giữ trọn niềm tin vào HLV Ruben Amorim dù đội bóng đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn.

HLV Amorim vẫn được đảm bảo tương lai. Ảnh: Reuters.

Nhà báo David Ornstein của The Athletic cho biết ban lãnh đạo MU chưa muốn chia tay với HLV Amorim. Ngược lại, phía “Quỷ đỏ” tin tưởng vào chiến lược dài hạn đã được vạch ra từ trước, và HLV Amorim là trọng tâm của kế hoạch này.

Ban lãnh đạo MU hiểu rõ rằng đội bóng hiện tại vẫn chưa đạt đến đẳng cấp mà HLV Amorim mong muốn, cũng như chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, điều đó không khiến niềm tin dành cho Amorim bị lung lay.

Nguồn tin này cho biết MU không có ý định đưa ra những quyết định vội vàng. Thay vào đó, ban lãnh đạo xác định đây là một quá trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên nhẫn và ổn định. HLV Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ cả về mặt chiến lược lẫn nhân sự, đặc biệt là trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Trận hòa 4-4 trước Bournemouth tại vòng 16 Premier League rạng sáng 16/12 một lần nữa phơi bày những vấn đề của MU, đặc biệt là ở hàng phòng ngự và khả năng kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, nội bộ CLB tin rằng nếu có sự đầu tư hợp lý và lực lượng đầy đủ, HLV Amorim có thể giúp “Quỷ đỏ” từng bước lấy lại vị thế vốn có.

