MU chiêu mộ De Gea không phải trò lố

Thông tin về việc Manchester United cân nhắc đưa David de Gea trở lại Old Trafford làm dậy sóng dư luận, nhất là trong bối cảnh vị trí thủ môn của "Quỷ đỏ" đang gây tranh cãi.

Việc Manchester United cân nhắc đưa David de Gea trở lại có thể là quyết định mang tính chiến lược trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt với khủng hoảng ở vị trí thủ môn.

Với nhiều người, đây có thể là một động thái bất ngờ, thậm chí bị xem là “trò lố” trong bối cảnh đội bóng đang nỗ lực xây dựng một đội hình mới mẻ dưới triều đại HLV Ruben Amorim, đồng thời chính Manchester United từng để De Gea rời đi theo dạng tự do.

Tuy nhiên, khi nhìn sâu vào tình hình hiện tại của Manchester United, quyết định này vẫn hợp lý ở nhiều khía cạnh, thậm chí nó có thể là một bước đi chiến lược để giải quyết bài toán thủ môn đang gây đau đầu cho CLB.

Lỗ hổng

Manchester United phải đối mặt với vấn đề ở vị trí thủ môn kể từ khi David de Gea rời đội vào năm 2023. Andre Onana, người được kỳ vọng thay thế xứng đáng, không thể đáp ứng được sự ổn định cần thiết.

Những mùa giải trước, Onana mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt trong các trận đấu tại Premier League và Champions League. Trận thua 0-1 trước Arsenal trong ngày khai màn mùa giải 2025/26 càng làm nổi bật vấn đề này, khi Altay Bayindir - lựa chọn thay thế Onana - mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thắng quyết định của Riccardo Calafiori.

Sai lầm của Bayindir từ một quả phạt góc ở trận gặp Arsenal, điểm yếu cố hữu của Manchester United, khiến vị trí thủ môn tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích. Việc Bayindir không thể tận dụng cơ hội khi được trao suất bắt chính càng làm dấy lên lo ngại về chiều sâu và chất lượng ở vị trí này.

Manchester United cần một thủ môn có khả năng mang lại sự ổn định, đặc biệt khi mục tiêu của họ là trở lại nhóm dự cúp châu Âu mùa tới. Trong bối cảnh đó, việc cân nhắc một cái tên quen thuộc như De Gea là hoàn toàn hợp lý.

Đẳng cấp và năng lực của David de Gea không cần phải bàn cãi. Trong 12 năm khoác áo "Quỷ đỏ", anh ra sân 545 lần, giành bốn danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của CLB và trở thành một trong những thủ môn hàng đầu thế giới.

Dù phong độ của De Gea có lúc dao động, đặc biệt trong giai đoạn cuối tại Manchester United, khả năng phản xạ xuất sắc và kinh nghiệm dày dạn tại Premier League của anh là điều không thể phủ nhận.

Tính khả thi

Hiện tại, De Gea thi đấu cho Fiorentina, nơi anh tiếp tục thể hiện phong độ ổn định. Dù còn giao kèo với "La Viola" đến tháng 6/2028, điều khoản giải phóng có trong hợp đồng của cựu sao MU tại Fiorentina khiến thương vụ này trở nên khả thi về lý thuyết.

So với việc chiêu mộ một thủ môn mới với mức giá cao, như Gianluigi Donnarumma từ PSG, việc đưa De Gea trở lại không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự thích nghi với môi trường mới.

HLV Ruben Amorim mạo hiểm với quyết định lựa chọn thủ môn trong trận đấu gặp Arsenal ở vòng 1 Premier League mùa 2025/26.

Hơn nữa, De Gea hiểu rõ văn hóa và áp lực tại Old Trafford. Anh từng là điểm tựa cho Man United trong những mùa giải khó khăn, đặc biệt dưới thời các HLV như David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho. Sự hiện diện De Gea có thể mang lại sự ổn định tức thì, không chỉ trong khung gỗ mà còn trong phòng thay đồ, nơi Manchester United đang cần những nhân tố có kinh nghiệm để dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ.

Dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, Manchester United đang trong quá trình tái thiết với trọng tâm là cải thiện hàng công, như được thể hiện qua khoản đầu tư hơn 200 triệu bảng cho các tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tuy nhiên, như Sir Jim Ratcliffe từng thừa nhận, đội bóng không thể giải quyết mọi vấn đề cùng một lúc. Trong khi hàng công cho thấy dấu hiệu khởi sắc với màn trình diễn của Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo, hàng thủ và đặc biệt ở vị trí thủ môn, vẫn là một điểm yếu cần được khắc phục.

Việc chiêu mộ lại De Gea có thể được xem là một giải pháp ngắn hạn, nhưng không vì thế mà thiếu tính chiến lược. Ở tuổi 34, De Gea vẫn có thể thi đấu đỉnh cao trong 2-3 mùa giải nữa, đủ để Manchester United tìm kiếm và phát triển một thủ môn trẻ hơn cho tương lai.

Đồng thời, sự trở lại của anh sẽ cho phép Amorim có thêm thời gian đánh giá và định hình chiến lược dài hạn cho vị trí này. Một số ý kiến có thể cho rằng việc gọi lại De Gea là một bước đi thụt lùi, phản ánh sự thiếu ý tưởng trong kế hoạch chuyển nhượng của Manchester United.

Tuy nhiên, bóng đá hiện đại không thiếu những ví dụ về việc các CLB đưa các cựu cầu thủ trở lại để giải quyết các vấn đề cấp bách. Gần nhất, Jonny Evans cũng đã trở lại Manchester United và mang lại sự ổn định ở hàng thủ trong vai trò dự bị.

Việc chiêu mộ lại De Gea là một giải pháp thực dụng, tận dụng kinh nghiệm và sự quen thuộc của một cầu thủ đã chứng minh được giá trị tại CLB. Trong bối cảnh Manchester United đang phải cạnh tranh khốc liệt để trở lại top 6, một thủ môn đáng tin cậy như De Gea có thể là sự khác biệt giữa một mùa giải thành công và một mùa giải thất bại.

Ma thuật phạt góc giúp Arsenal đánh bại MU Tối 17/8 (giờ Hà Nội), Arsenal đánh bại MU tại Old Trafford nhờ bàn thắng trên chấm phạt góc.