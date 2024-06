MU cạn tiền mua sắm

MU chỉ trao cho HLV Erik ten Hag ngân sách ít ỏi để bổ sung tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Ten Hag không còn được quyền mua sắm theo ý mình như trước. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, dù được giữ lại, chiến lược gia người Hà Lan sẽ phải "liệu cơm gắp mắm" trong việc mua sắm bởi chỉ được cấp số tiền 50 triệu bảng. Ngân sách này thật sự quá ít ỏi trong bối cảnh MU có kế hoạch bổ sung một tiền đạo, một tiền vệ và có thể là hai hậu vệ.

Thực tế, theo The Athletic, Ten Hag giờ tập trung hơn nhiều vào chuyên môn huấn luyện, thay vì lên kế hoạch chuyển nhượng như hai mùa giải qua. Tầm ảnh hưởng của cựu HLV Ajax dần bị hạn chế, không còn được toàn quyền yêu cầu mua người như trước.

Công việc chuyển nhượng sẽ do Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Thể thao Dan Ashworth đảm nhiệm từ thời điểm này. Ten Hag chỉ được phép đề xuất vị trí cần bổ sung, phần còn lại do thượng tầng MU lo liệu.

Với chỉ 50 triệu bảng dành cho các bản hợp đồng mới, "Quỷ đỏ" phải xem xét bán cầu thủ để tăng ngân sách chuyển nhượng và tuân thủ các quy định của Luật công bằng tài chính (FFP).

Theo The Times, chỉ 4 cầu thủ an toàn gồm Andre Onana, Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund. CLB chủ sân Old Trafford sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Antony, Harry Maguire, Victor Lindelof hay Aaron Wan-Bissaka, hoặc thậm chí bộ đôi Marcus Rashford và Scott McTominay.

Lợi nhuận thu được từ các vụ bán cầu thủ đóng vai trò quan trọng để MU tạo ra dòng tiền cần thiết, qua đó mang về những tân binh phù hợp với định hướng phát triển mới.