Danh sách tiền đạo MU nhắm đến sau Sesko

Hôm 11/6, Sesko khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với CLB nước Đức, bất chấp sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Man United.

Theo ESPN, MU cần bổ sung gấp một tiền đạo để hỗ trợ Rasmus Hojlund trên hàng công. Một số cái tên lọt vào tầm ngắm của “Quỷ đỏ" bao gồm Ivan Toney của Brentford, Jonathan Davis và Joshua Zirkzee của Bologna cùng một số gương mặt khác.

Bộ ba này đều được xem là những món hời tiềm năng. Toney và David đều bước vào những năm cuối cùng của hợp đồng. Trong khi đó, hợp đồng với Bologna của Zirkzee bao gồm điều khoản giải phóng trị giá 34 triệu bảng.

Tuy nhiên, tiền đạo của Brentford vẫn được định giá hơn 50 triệu bảng. Vì vậy, những đội bóng muốn sở hữu tuyển thủ người Anh sẽ phải bỏ một số tiền không nhỏ.

Trong trường hợp không nhận được lời đề nghị phù hợp, Toney sẵn sàng chơi thêm một năm ở Brentford và rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng của số 17 với đội bóng thành London sẽ kết thúc vào hè 2025.

Hoạt động chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford bị trì hoãn một thời gian để tiến hành nhìn lại, đánh giá cuối năm và quyết định tương lai của Erik ten Hag.

Việc mua về được một tiền đạo là rất quan trọng với MU thời điểm này. Song, không ít người cho rằng những cái tên nửa đỏ thành Manchester có thể mang về sẽ không thoải mái với việc gia nhập một đội bóng có hệ thống quản lý không rõ ràng.

Ten Hag cũng được cho là vừa phải cố gắng giữ vị trí của mình trên băng ghế huấn luyện, vừa lo rằng Man United sẽ bị tụt lại trong thị trường chuyển nhượng hè này.

