MU 3-2 Burnley: Bàn thắng ở phút 90+7

MU gặp khó trước đối thủ mới lên hạng.
Tỷ số: Manchester United 3-2 Burnley
Cầu thủ ghi bàn: Josh Cullen (phản lưới - 27'), Kyle Foster (55'), Bryan Mbeumo (57'), Anthony (67'), Bruno Fernandes (90+7').
Diễn biến chính:
- Phút 17, trọng tài chính cho MU hưởng phạt đền sau pha tranh chấp giữa Kyle Walker và Mason Mount. Tuy nhiên, ông Barrott đã thu lại quyết định sau khi tham khảo video làm chậm.
- Phút 27, xà từ chối cú đánh đầu của Casemiro nhưng bóng lại đập vào người Cullen, nảy ngược vào lưới.
- Phút 31, Cunha rời sân vì chấn thương nhưng HLV Ruben Amorim chọn Joshua Zirkzee vào sân thay vì Sesko.
- Phút 40, từ quả phạt góc, Mount đánh đầu đưa bóng đi dội mép trên xà.
- Phút 45, Amad bắt volley sau pha đá phạt góc của Bruno nhưng Dubvravka vẫn chơi xuất sắc để cứu thua cho đội khách.
- Phút 45+5, Mbeumo chuyền cho Amad ở vị trí trống trải nhưng cầu thủ người Bờ Biển Ngà lại đệm bóng vọt xà trước khung thành chỉ còn thủ môn.
- Phút 55, Kyle Foster thoải mái băng vào, đệm bóng tung lưới MU sau đường chuyền từ cánh phải.
- Phút 57, Dalot đột phá bên cánh trái, trước khi căng ngang để Mbeumo tạo điểm cắt từ cự ly gần, đưa MU vượt lên dẫn 2-1.
- Phút 59, mành lưới MU rung lên lần thứ 2 sau pha xử lý bình tĩnh của Foster nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.
- Phút 67, hàng thủ MU lúng túng sau pha phạt góc. Anthony chớp cơ hội đá bồi từ cự ly gần, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
- Phút 90+4, trọng tài tham khảo video làm chậm tình huống Amad bị Anthony kéo ngã trong vùng cấm, sau đó cho chủ nhà hưởng phạt đền.
- Phút 90+7, Dubravka đoán đúng hướng cú sút của Bruno nhưng không thể cứu thua cho Burnley.
Thông tin đáng chú ý:
- Manchester United chỉ thua một trong 25 lần gần nhất gặp Burnley trên sân nhà (W15, D9).
- Burnley đã tránh được thất bại trong hơn một nửa số lần làm khách tại Old Trafford ở Premier League (W1, D4, L4), với tỷ số hòa 1-1 trong lần gặp nhau gần nhất vào mùa giải 2023/24.
- Manchester United đã thua 8 trong 13 trận sân nhà gần nhất tại Premier League (Thắng 3, Hòa 2).
- MU đã không ghi được bàn thắng nào trước giờ nghỉ giải lao ở 29 trong số 40 trận đấu tại giải đấu kể từ đầu mùa giải trước.
- Burnley chỉ thắng 1 trong 11 trận sân khách gần nhất ở Premier League (Hòa 3, Thua 7).
Thông tin lực lượng:
- Bên phía MU, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui vắng mặt vì chấn thương.
- Fulham không có sự phục vụ của Amdouni, Connor Roberts và Jordan Beyer.
Sơ đồ chiến thuật
Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.
